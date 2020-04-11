Російський президент Володимир Путін позитивно оцінив документ ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Президент Путін дуже позитивно оцінює узгоджений документ, який став компромісом 22 країн, які брали участь", – повідомив він.

Пєсков зазначив, що всього в обговоренні брали участь 23 країни, а документ став результатом компромісу 22 держав, які змогли узгодити скорочення рівнів видобутку нафти.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

Відзначимо, що учасникам переговорів ОПЕК+ в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, вирішила натиснути ще.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам по ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

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