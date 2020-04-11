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11 квітня • оновлено в 17:54
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Кремль вперше відреагував на нову угоду ОПЕК по нафті

11.3т
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Російський президент Володимир Путін позитивно оцінив документ ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Президент Путін дуже позитивно оцінює узгоджений документ, який став компромісом 22 країн, які брали участь", – повідомив він.

Пєсков зазначив, що всього в обговоренні брали участь 23 країни, а документ став результатом компромісу 22 держав, які змогли узгодити скорочення рівнів видобутку нафти.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

Відзначимо, що учасникам переговорів ОПЕК+ в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, вирішила натиснути ще.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам по ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта Новини Росії
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Pooh Vini
Pooh Vini
Клоун плешивый
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ефимов владимир
ефимов владимир
Все идет по плану Путина.
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ефимов владимир
ефимов владимир
тимчук нина, трясет всех остальных, а в России все нормально.
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тимчук нина
тимчук нина
ефимов владимир, Уж какой-то больно хитрый план. Вообщет-то почти все планы, вроде и выигрывает, но впечатление , что все время трясет, вроде едет по раздорожью, всю дорогу колбасит.
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