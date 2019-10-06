Кредити в Україні можуть подешевшати: в Нацбанку дали прогноз

Процентна ставка за кредитами в Україні може в 2020 році знизитися до рівня 10-13% річних.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV член ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що кредити подешевшають у разі прогнозованого зниження інфляції та облікової ставки НБУ.

"Сьогодні спостерігається тренд зменшення інфляції в нашій державі. Цього року ми навіть можемо потрапити в інфляційну ціль – це 6%. У наступному році очікується 5%. І, за прогнозами НБУ, наступного року облікова ставка вже буде на рівні приблизно 9%", – нагадав Фурман.

"Якщо все буде так позитивно, як прогнозується, то в 2020 році у нас може бути процентна ставка за кредитами на рівні 10-13% в гривні", – зазначив він.

Дешева іпотека, за його словами, можлива за умови реалізації державних програм (таких, наприклад, як сприяння молодіжному будівництву), які зможуть компенсувати позичальникам певну частину відсотків.

"Якщо ми хочемо, щоб ринок іпотеки розвивався, потрібно впроваджувати подібні програми з компенсації частини відсотків. Але не потрібно намагатися адміністративним шляхом втручатися в якесь зменшення процентних ставок", – вважає експерт.

На думку Фурмана, одна з головних причин високих кредитних ставок в Україні – це ризики, що існують в банківському кредитуванні.

Щоб українці змогли брати фінансові позики під 1-5% (такі ставки поширені в європейській практиці), то і все інше потрібно підтягнути до рівня Євросоюзу, наголосив член ради НБУ.

"Нам потрібно створити бізнес-клімат як у Європі. Щоб судова система працювала як у Європі. Щоб ринок землі був як у Європі. Правоохоронна система, митниця, фіскальна служба... Тоді, дійсно, у нас можуть бути – причому в недалекому майбутньому – низькі кредитні ставки", – пояснив Фурман.

У НБУ пояснили, що потрібно для зниження кредитної ставки в Україні moneycrashers.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року кредити для населення в Україні різко подорожчали – вони сягнули 36,1% річних (проти 33,6% у липні). А ось для підприємств гривневі кредити подешевшали: у серпні ставки знизилися з 18,2% до 18,1% річних.

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