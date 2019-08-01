Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Кредити без вашого відома": як "Ощадбанк" обманює українців

3.9т Читати матеріал російською

Український державний "Ощадбанк" без відома клієнтів встановлює на зарплатні картки кредитні ліміти, через що у користувачів ростуть відсотки за кредитом.

"Життя звело з найогиднішою установою нашої країни. Друзі, будьте, будь ласка, уважні, коли маєте справу з "Ощадбанком", а краще за можливості взагалі не мати з ними справ. Бо поставлять вам на зарплатну картку кредитний ліміт у 50 гривень без вашого відома", – пише у Facebook Христина Пецько.

"Ви знімете ці гроші нічого не підозрюючи, бо будете впевнені, що то ваша зарплата і ніхто вам не повідомить, що у вас ростуть відсотки по кредиту. І кредит не буде погашено навіть коли на картці будуть гроші", – додала дівчина.

Новини
В Україні отримати кредит стане складніше: що підготував НБУ

Вона наголосила, що коли прийшла у банк закрити картку, працівник "Ощадбанку" сказав їй про борг у 500 гривень за кредит.

"В цій ситуації я не хочу розбиратися, шукати винних, чи писати скарги, бо "Мій банк. Моя країна" все одно залишиться правий. Бо зробила для себе все правильно, а я залишаюся ідіотом, бо так треба було мені в кредит тих 50 гривень, що я готова повернути вам 500! Не дивуюсь пенсіонерам, які приходять у "Ощадбанк" і намагаються довести, що вони кредитів не брали, бо банк не інформує ні про кредитний ліміт, ні про використання кредитних коштів, ні про відсотки за кредитом", – підсумувала Пецько.

"Ощадбанк" без відома клієнтів встановлює на зарплатні картки кредитні ліміти

"Ощадбанк" без відома клієнтів встановлює на зарплатні картки кредитні ліміти

Фінансовий клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Тег
"Ощадбанк"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
И по чем трёп? Овца сняла кредитные деньги, зная что они кредитные. Теперь возмущаться давай на фсех ресурсах. Афттор отцтой.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Петров Василий
Петров Василий
Lavrynenko Yurii, Тебе бы для начала школу закончить
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel