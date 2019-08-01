"Кредити без вашого відома": як "Ощадбанк" обманює українців

Український державний "Ощадбанк" без відома клієнтів встановлює на зарплатні картки кредитні ліміти, через що у користувачів ростуть відсотки за кредитом.

"Життя звело з найогиднішою установою нашої країни. Друзі, будьте, будь ласка, уважні, коли маєте справу з "Ощадбанком", а краще за можливості взагалі не мати з ними справ. Бо поставлять вам на зарплатну картку кредитний ліміт у 50 гривень без вашого відома", – пише у Facebook Христина Пецько.

"Ви знімете ці гроші нічого не підозрюючи, бо будете впевнені, що то ваша зарплата і ніхто вам не повідомить, що у вас ростуть відсотки по кредиту. І кредит не буде погашено навіть коли на картці будуть гроші", – додала дівчина.

Вона наголосила, що коли прийшла у банк закрити картку, працівник "Ощадбанку" сказав їй про борг у 500 гривень за кредит.

"В цій ситуації я не хочу розбиратися, шукати винних, чи писати скарги, бо "Мій банк. Моя країна" все одно залишиться правий. Бо зробила для себе все правильно, а я залишаюся ідіотом, бо так треба було мені в кредит тих 50 гривень, що я готова повернути вам 500! Не дивуюсь пенсіонерам, які приходять у "Ощадбанк" і намагаються довести, що вони кредитів не брали, бо банк не інформує ні про кредитний ліміт, ні про використання кредитних коштів, ні про відсотки за кредитом", – підсумувала Пецько.

"Ощадбанк" без відома клієнтів встановлює на зарплатні картки кредитні ліміти Фінансовий клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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