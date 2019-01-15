''Краще б відкрито крали!'' Росіян розлютило нове рішення Путіна

Росіянам для подолання бідності не вистачає 800 млрд рублів (близько 335 млрд гривень) на рік.
Водночас у Росії планують створити надважку ракету "Єнісей" за один трильйон рублів (близько 418 млрд гривень), пише у Twitter блогер Вуса Пєскова.
Відповідна інформація розлютила користувачів мережі.
"Зробіть таку ракету, щоб завантажити туди всіх кремлінських і іже з ними. І — до раю, нехай там собі місця займають", — заявила Ju Mo.
"Не ракету, а новий мультфільм про ракету", — іронізує UncleKOT.
"Все як у КНДР", — зазначив The Monolith.
"Краще б відкрито крали, ніж так п***іти", — резюмував President Luther.
11 января 2019: Россия создаст ракету за триллион рублей— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 января 2019 г.
15 января 2019: pic.twitter.com/bHURpkwLN2
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.
Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.