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''Краще б відкрито крали!'' Росіян розлютило нове рішення Путіна

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Росіянам для подолання бідності не вистачає 800 млрд рублів (близько 335 млрд гривень) на рік.

Водночас у Росії планують створити надважку ракету "Єнісей" за один трильйон рублів (близько 418 млрд гривень), пише у Twitter блогер Вуса Пєскова.

Відповідна інформація розлютила користувачів мережі.

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"Зробіть таку ракету, щоб завантажити туди всіх кремлінських і іже з ними. І — до раю, нехай там собі місця займають", — заявила Ju Mo.

"Не ракету, а новий мультфільм про ракету", — іронізує UncleKOT.

"Все як у КНДР", — зазначив The Monolith.

"Краще б відкрито крали, ніж так п***іти", — резюмував President Luther.

''Краще б відкрито крали!'' Росіян розлютило нове рішення Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Вот где "суцiльне зубожиння",удачи вам и хорошего настроения,дарахия расияне.
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