''Краще б відкрито крали!'' Росіян розлютило нове рішення Путіна

Росіянам для подолання бідності не вистачає 800 млрд рублів (близько 335 млрд гривень) на рік.

Водночас у Росії планують створити надважку ракету "Єнісей" за один трильйон рублів (близько 418 млрд гривень), пише у Twitter блогер Вуса Пєскова.

Відповідна інформація розлютила користувачів мережі.

"Зробіть таку ракету, щоб завантажити туди всіх кремлінських і іже з ними. І — до раю, нехай там собі місця займають", — заявила Ju Mo.

"Не ракету, а новий мультфільм про ракету", — іронізує UncleKOT.

"Все як у КНДР", — зазначив The Monolith.

"Краще б відкрито крали, ніж так п***іти", — резюмував President Luther.

11 января 2019: Россия создаст ракету за триллион рублей



15 января 2019: pic.twitter.com/bHURpkwLN2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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