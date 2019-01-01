Заборона Росії на імпорт з України: названа несподівана мета Росії

Заборона на імпорт товарів з України в Росію може нашкодити економіці Білорусі.

Таку думку OBOZREVATEL висловив економіст Олександр Охріменко. Коментуючи введення Росією санкцій проти України, експерт не побачив особливих проблем для вітчизняної економіки.

"У цьому списку є багато товарів, які ми вже не можемо поставляти, частина Росія принципово не купує... Так, це може зменшити експорт, але всього на 10%, тому що і так він впав. Це не трагедія, падіння ж буде не на 50%", — пояснив Охріменко.

При цьому, на думку економіста, у результаті санкцій постраждає Білорусь. Справа в тому, що практика транзиту товарів через Україну в Білорусь, а потім до Росії, набрала популярності з 2014 року.

Влада північного сусіда швидко зрозуміла вигоду від такого транзиту і почала активно заробляти на посередництві. Після ж введення санкцій, Росія не братиме товари вироблені в Україні. Тому транзит частково накриється.

Можливо, формулювання нових обмежень є черговим шантажем Кремля президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відзначимо, останнім часом між двома країнами складні відносини. У Росії вже заговорили про "союзну державу", прямо натякаючи на можливість входження "братнього народу" до складу РФ.

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