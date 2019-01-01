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Заборона Росії на імпорт з України: названа несподівана мета Росії

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Заборона на імпорт товарів з України в Росію може нашкодити економіці Білорусі.

Таку думку OBOZREVATEL висловив економіст Олександр Охріменко. Коментуючи введення Росією санкцій проти України, експерт не побачив особливих проблем для вітчизняної економіки.

"У цьому списку є багато товарів, які ми вже не можемо поставляти, частина Росія принципово не купує... Так, це може зменшити експорт, але всього на 10%, тому що і так він впав. Це не трагедія, падіння ж буде не на 50%", — пояснив Охріменко.

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При цьому, на думку економіста, у результаті санкцій постраждає Білорусь. Справа в тому, що практика транзиту товарів через Україну в Білорусь, а потім до Росії, набрала популярності з 2014 року.

Влада північного сусіда швидко зрозуміла вигоду від такого транзиту і почала активно заробляти на посередництві. Після ж введення санкцій, Росія не братиме товари вироблені в Україні. Тому транзит частково накриється.

Заборона Росії на імпорт з України: названа несподівана мета Росії

Можливо, формулювання нових обмежень є черговим шантажем Кремля президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відзначимо, останнім часом між двома країнами складні відносини. У Росії вже заговорили про "союзну державу", прямо натякаючи на можливість входження "братнього народу" до складу РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Лукашенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Теркин Вася
Теркин Вася
Россия для истинной независимости Украины делает все больше и больше...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
А вот Путину под ёлочку положили его любимой подарок – санкции.
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Не бздите укры. Транзит после 19 не прекратится. Гронинген в Нидерландах заканчивается, Англичане по газу в нетто минусе. У норгов добыча не растет.- их почемуто не называют газовой колонкой, хотя тоже сидят на нефте и газе. А Европа сосет газ все больше. Так что будут качать через вас 15-20 ярдов кубов - но вот гнуть пальцы на транзите уже не получится - что дадут тому и будете рады...Но это что дадут, рассуют по карманам преемники Коболева, переведшего миллионые "премии" в Штаты к маме - а вы, в перерывах между скачками и завываниями Укра по над усе, будете разглядывать счета с европейскими ценами за газ и радоваться отсосиации с Еуропой...
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