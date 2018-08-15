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Крах рубля: експерт розповів, чи позначиться обвал російської валюти на Україні

4.4тЧитати новину російською

Кандидат економічних наук Євген Невмержицький заявив, що певна залежність між рублем і гривнею є, проте її рівень незначний, тому падіння російської валюти в Україні не відчують.

"Як формується курс в Росії? Є певна залежність від цін на нафту, і на енергоносії, бо в експорті РФ енергоносії становлять понад 50%. Зростання нафти марки Brent - прямий дохід в бюджет Росії", - повідомив Невмержицький у ефірі ObozTV.

За його словами, в України ситуація трохи інша.

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"Ми не настільки залежимо від експорту сировини. Наприклад, подібна складова нашого бюджету - експорт зернових - трохи більше 6 млрд доларів. Але це не 50%, і навіть не 10% від нашого бюджету. Якщо говорити про обсяги торгівлі між РФ і Україною, то офіційні обсяги постійно зменшуються", - резюмував Невмержицький.

Нагадаємо, в Росії останніми днями фіксувалося підвищення вартості долара і євро до російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим" і зазначили причини його обвалу.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Особа
Євген Невмержицький
Місце
Україна
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