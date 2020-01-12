Катастрофа з Boeing 737: економіст розвінчав фейки про компенсацію сім'ям загиблих

Компенсація фінансових коштів родичам загиблих в трагедії з Boeing МАУ в Ірані не є "маленькою", незважаючи на фейки, які поширюють інтернет-користувачі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він запевнив, що компенсація буде складатися з декількох виплат.

В першу чергу, це буде 200 тисяч гривень, які уряд добровільно погодився виплатити сім'ям загиблих і це лише разова допомога.

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По-друге, Компанієць перерахував "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу", які є обов'язковими для всіх авіакомпаній:

1. Авіаперевізник не може виключити або обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, в умовах, зазначених у розділі 1 цього розділу, сумою в розмірі 250 000 СПЗ (зараз це 345 685 доларів) для кожного пасажира.

2. Авіаперевізник не несе відповідальності за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у розділі 1 цього розділу, якщо авіаперевізник доведе, що:

така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіаперевізника, або його працівників, або агентів з обслуговування;

або така шкода заподіяна виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

3. Авіаперевізник повинен негайно, але не пізніше ніж протягом 15 днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ (зараз це 22 124 доларів) (за винятком легких тілесних ушкоджень ).

По-третє, компенсація від Ірану кожній родині. Тут сума буде визначена на базі домовленостей влади Ірану та України.

У 1982 Франція збила літак з 81 людиною, який летів з Болоньї в Палермо, в 2013 році суд постановив виплатити 100 мільйонів доларів всім загиблим.

У 2003 Муаммар Каддафі погодився виплатити 10 мільйонів доларів за кожного загиблого в результаті теракту в 1988 році.

"З урахуванням втрати купівельної спроможності долара в США, 10 мільйонів доларів в 2003 році за вартістю рівні зараз 13960000 доларам. Саме по мінімуму з цієї суми, на мою думку, уряд і має починати переговори про компесаціі, так як її досить легко пояснити. Я розумію, що це не поверне сім'ям своїх близьких, але й поширювати фейки про "маленькі компенсації" також не треба. Безумовно уряд мав надати чіткі роз'яснення по виплати, а не просто сказати про 200 тисяч гривень", – резюмував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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