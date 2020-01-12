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12 січня • оновлено в 23:28
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Катастрофа з Boeing 737: економіст розвінчав фейки про компенсацію сім'ям загиблих

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Компенсація фінансових коштів родичам загиблих в трагедії з Boeing МАУ в Ірані не є "маленькою", незважаючи на фейки, які поширюють інтернет-користувачі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він запевнив, що компенсація буде складатися з декількох виплат.

В першу чергу, це буде 200 тисяч гривень, які уряд добровільно погодився виплатити сім'ям загиблих і це лише разова допомога.

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По-друге, Компанієць перерахував "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу", які є обов'язковими для всіх авіакомпаній:

1. Авіаперевізник не може виключити або обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, в умовах, зазначених у розділі 1 цього розділу, сумою в розмірі 250 000 СПЗ (зараз це 345 685 доларів) для кожного пасажира.

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2. Авіаперевізник не несе відповідальності за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у розділі 1 цього розділу, якщо авіаперевізник доведе, що:

  • така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіаперевізника, або його працівників, або агентів з обслуговування;

  • або така шкода заподіяна виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

3. Авіаперевізник повинен негайно, але не пізніше ніж протягом 15 днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ (зараз це 22 124 доларів) (за винятком легких тілесних ушкоджень ).

По-третє, компенсація від Ірану кожній родині. Тут сума буде визначена на базі домовленостей влади Ірану та України.

  • У 1982 Франція збила літак з 81 людиною, який летів з Болоньї в Палермо, в 2013 році суд постановив виплатити 100 мільйонів доларів всім загиблим.

  • У 2003 Муаммар Каддафі погодився виплатити 10 мільйонів доларів за кожного загиблого в результаті теракту в 1988 році.

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"З урахуванням втрати купівельної спроможності долара в США, 10 мільйонів доларів в 2003 році за вартістю рівні зараз 13960000 доларам. Саме по мінімуму з цієї суми, на мою думку, уряд і має починати переговори про компесаціі, так як її досить легко пояснити. Я розумію, що це не поверне сім'ям своїх близьких, але й поширювати фейки про "маленькі компенсації" також не треба. Безумовно уряд мав надати чіткі роз'яснення по виплати, а не просто сказати про 200 тисяч гривень", – резюмував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації. У свою чергу Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих в Ірані.

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Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Іран Тегеран
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Ш. Олег
Ш. Олег
У меня есть знакомая, которая работает стюардессой в "Люфтганзе". Как-то мы затрагивали в разговоре тему компенсаций в случае крушения самолёта. Она говорила, если не изменяет память, что в Европе, как правило, реальные выплаты составляют от 200 до 500 тысяч за человека. В США действительно речь может идти о миллионах. Но там речь шла о конкретном случае, когда пилот-самоубийца умышленно направил самолёт в склон горы. Тут, всё же, совсем другие причины. Государство сбило самолёт ракетой - это гораздо хуже. Да и требовать с государства можно гораздо больше, чем с авиакомпании. Наверное, многое зависит от дипломатов и юристов. Человеческая жизнь бесценна, но раз людей всё равно не возвратить, то мне искренне хотелось бы, чтобы родные погибших хотя бы получили достойную компенсацию. Пусть даже и компенсировать подобное нельзя ничем.
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Ш. Олег
Ш. Олег
В евро, разумеется. Забыл упомянуть.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Безусловно это главный вопрос: сколько заплатят? Надо просить 100 млн $ на каждого. Украинца. Потому што каждый украинец пострадал. Сегодня каждый из нас #пилотМАУ И ещё 100 миллиардов $ репараций. Патаму шта репарации Украине должны все!!!
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скоро Перемога
скоро Перемога
Около 200 тысяч долларов за человека цеевропа заплатила родственникам за сбитый над Черным морем самолёт. На какие 13 млн. за человека это иксперд-иканамист губу раскатал?
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скоро Перемога
скоро Перемога
Ш. Олег, не понял? Кому доказать?
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Ш. Олег
Ш. Олег
скоро Перемога, ещё более сложно им будет доказать, что это была роковая ошибка, а не намеренный умысел.
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