Крабові палички – без крабів: що потрібно знати про нове маркування продуктів в Україні

В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, що продукт не містить ГМО має довести лабораторне дослідження, повідомляє ТСН.

"Якщо на чаї написано, що він лікувальний, це повинен підтвердити МОЗ. Крабових паличок – взагалі не буде, або вони будуть мати іншу назву, наприклад, рибні. Тому що під час їх виробництва жоден краб не постраждав", – відзначають журналісти.

"Немає інформації про те, що воно не містить м'яса краба і тому споживач, в принципі, може бути введений в оману", – заявив генеральний директор Директорату безпеки і якості харчової продукції Микола Мороз.

Одночасно з цим збільшиться розмір шрифту, щоб покупці могли прочитати склад. Можливі алергени почнуть виділяти іншим кольором.

За словами експертів, майже всі товари в Україні виробникам потрібно буде перемаркувати.

Майже всі товари в Україні виробникам потрібно буде перемаркувати

Як маркуватимуть:

якщо продукт зберігається до трьох місяців, вказуватимуть тільки місяць і день (без року);

якщо продукт може зберігатися від 3 до 18 місяців — вкажуть місяць і рік;

якщо продукт зберігається від 18 місяців — тільки рік;

На рибі та м'ясі мають вказувати, чи розморожували їх. Це нібито допоможе не купувати продукти, які внаслідок багаторазових заморозок і розморозок втратили свої смакові характеристики.

На яких продуктах можуть не вказувати термін придатності:

• свіжі фрукти та овочі;

• вина, лікери тощо;

• напої, які містять 10 і більше відсотків спирту;

• хлібобулочні вироби та кондитерські вироби;

• сіль, цукор, оцет.

Тепер замість максимального терміну придатності вказуватимуть мінімальний, а на деяких продуктах можуть зовсім не вказувати дати

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт із якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко розповіла, як новий закон про маркування продуктів вплине на експортні можливості України. Вона наголосила, що Україна ділить із Європейським Союзом єдиний торговельний простір.

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