Кожен 100-й будинок – аварійний: в Кабміні почали бити на сполох

За даними Кабінету міністрів, приблизно кожен сотий житловий будинок в Україні перебуває в аварійному стані.

"Близько 1% у нас – аварійні та ветхі будинки. Здається, що один відсоток – небагато. Насправді, це кожен 100-й будинок", – розповів в ефірі ObozTV перший заступник міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький.

"Щоб стало зрозуміліше – кожна сота квартира. Тобто в трьох під'їздах 9-поверхового будинку вже є одна аварійна квартира, якщо брати з розрахунку на 1 квадратний метр. Це дуже серйозна цифра", – пояснив Живицький.

Чиновник уточнив, що більше 60% житлового фонду України становлять будинки, зведені в 1950-1980-х роках.

За його словами, відновлення вимагає і житловий фонд, і комунальна інфраструктура. Зокрема, системи водо- та теплопостачання, закладені 30-50 років тому.

"Нам потрібно націлювати органи місцевого самоврядування вкладати гроші в цю інфраструктуру. А не тільки займатися тим, що "видно", щоб мера обрали на наступний період. Бруківка і плитка – те, без чого не обходиться жодне місто... Але насамперед потрібно думати про те, де живуть люди", – наголосив заступник міністра.

Тільки в Києві треба зносити понад три тисячі "хрущовок" delo.ua

Як писав OBOZREVATEL, одними з найбільш проблемних в Україні є застарілі та непридатні для проживання "хрущовки". Якщо не розпочати їхнє знесення чи капітальний ремонт, то вже через лічені роки половина сімей може залишитися без житла.

За проектом генплану, тільки в Києві потрібно знести понад 3000 "хрущовок", в яких проживають більше 200 тисяч сімей. Однак остаточний проект реновації житлового фонду все ще не розроблено.

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