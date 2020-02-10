Коронавірус ударив по Китаю: економіст навів вражаючі цифри

Економіка Китаю терпить катастрофічне падіння внаслідок епідемії коронавірусу, що вирує в країні.

Відповідні дані у Facebook навів економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, зазначивши, що ця країна є одним із найбільших торгових партнерів України.

Насамперед він повідомив, що митниця Китаю відмовилася офіціально опублікувати попередні дані щодо експорту та імпорту за січень 2020 року. Їх мають опублікувати разом зі звітом за лютий.

Коронавірус завдав удару по економіці Китаю iPress.ua

Споживча інфляція в січні, за даними державної служби статистики Китаю, склала -5,4%. Прогноз перевищено на 12,5%.

У тому ж звіті, зазначає Компанієць, наведено інформацію щодо зростання цін.

"Вказано, що ріст цін на свинину за рік склав +116%. Увага! Не +16%, а +116%, тобто ціна виросла більш ніж у 2 рази за рік на свинину. Акції свиноферм одразу відреагували черговим зростанням вартості, сьогодні за один день їх вартість виросла від 5 до 10%. Курятина, яловичина та баранина виросли в ціні від 10,4% до 20,2% в січні до січня минулого року", – повідомив економіст.

Невтішні цифри навели і в Центральному банку Китаю. Він, за словами Компанійця, "знову змушений заливати все ліквідністю".

"Сьогодні провели операції своп на 900 млрд юанів: 200 млрд на 7-ми денні контракти і 700 млрд на 14-ти денні контракти", – зазначив економіст.

До всього вищезазначеного, за його даними, ще і впали продажі одного з найбільших автомобільних виробників BYD. У січні, порівняно з січнем минулого року, вони зменшилися на 42,68%. При цьому Nissan Motor тимчасово закрив один із своїх найбільших заводів у Японії через відсутність поставки запчастин із Китаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст порівняв зарплати чиновників в Україні та Естонії. Виявилося, що в закордонних чиновників і керівників держпідприємств зарплати значно менші, ніж у вітчизняних, а населення живе краще.

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