Коронавірус опустив ціни на нафту

У п'ятницю вранці, 17 липня, ціни на нафту знову пішли вниз. Марка Brent подешевшала на 0,32% – до 43,22 долара за барель. Ціна марки WTI опустилася на 0,22% – до 40,66 долара.

Про це сказано в даних на лондонській біржі ICE Futures.

Ціна на нафту Brent ICE Futures

Ціна на нафту WTI ICE Futures

За даними "Інтерфаксу", причиною стало поширення коронавірусу в США. За добу кількість хворих збільшилася на рекордні 75 тисяч осіб. При цьому в Індії загальна кількість заражених перевищила 1 мільйон. Всього в світі понад 13,3 мільйона хворих.

Підйому ринку перешкоджають побоювання з приводу можливого негативного впливу зростання кількості нових випадків коронавірусу на попит і потенційне зростання видобутку в США, говорять експерти AxiCorp.

Тим часом вони відзначають, що численні ознаки вказують, що ціни на нафту пройшли найнижчу точку падіння, тоді як баланс попиту і пропозиції на даний момент поступово відновлюється.

15 липня країни ОПЕК+ прийшли до висновку, що попит на нафту відновлюється і можна збільшувати нафтовидобуток з серпня на 2 млн барелів на добу (б/д). Однак учасники угоди розраховують, що країни, які раніше не виконували зобов'язання, компенсують це підвищення, крім того, попит досить міцний, щоб "з'їсти" додаткові обсяги – зокрема, в самих країнах ОПЕК+. Росія в серпні збільшить видобуток нафти на 400 тис. б/д.

Згортання угоди по скороченню видобутку може вказувати на поліпшення світового попиту і повинно сприяти підвищенню цін на нафту, пишуть експерти AxiCorp.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту 16 липня почали знижуватися після того, як країни ОПЕК домовилися збільшити її видобуток. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,65.