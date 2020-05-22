"Хто в сараї буде міряти температуру?" Як жадібність готельєрів та погода можуть зірвати літній сезон в Одесі

В Одеській області вже готуються до пляжного сезону. Щоправда, літо цього року обіцяє бути складним: українці бояться їхати на відпочинок через коронавірус, а синоптики прогнозують прохолодний червень. Однак це не бентежить власників готелів і апартаментів, деякі з них уже зараз занадто завищили ціни на відпочинок.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Прогнозують поганий сезон

Деякі готелі області вже збираються відкриватися. "Так, ми завтра, 22 травня, вже збираємося відкриватися. Поки чітких правил нам не дали, але ресторан працюватиме на літньому майданчику, а в найближчі дні вже буде готовий і пляж. Що нам далі скаже уряд, подивимося", – розповіли OBOZREVATEL в одеському пансіонаті "Савиньон".

На базі відпочинку "Аладдін" у Затоці теж чекають на туристів. "У нас із січня ще є замовлення, переважно кияни. Ніхто броні не скасовував. Тільки одні білоруси відмовилися. Тим паче на червень ми даємо знижку в 50%. Якщо номер коштував 1200 грн, то зараз 600. Номери ще є, тож визначайтеся", – пояснила співробітниця.

Пляж у Затоці

Хоча далеко не всі так оптимістично налаштовані. Як розповіла нам господиня бази "Незабудка" в Затоці, червень може виявитися повністю провальним. "Телефонують тільки постійні клієнти, ті хто тут вже відпочивав. Цікавляться. Але питання в тому, як вони сюди доїдуть, якщо потяги не ходять? Ми орієнтуємося на середнього туриста й нижче за середнього. Вони їдуть або своєю машиною, але переважно потягом. Тому якщо цього року ми заробимо хоча б 50% від минулого року, то вже добре", – розповідає OBOZREVATEL жінка.

Але також цього року підвела погода. Судячи з прогнозів синоптиків, червень буде зовсім не жарким.

"Так, погода сильно підводить. Море холодне, повітря прохолодне, і в червні максимум +25", – скаржиться OBOZREVATEL господар будиночків на узбережжі в Затоці.

Ціни за кімнату стартують від 350 грн, за номер у готелі – до 3000 грн

Що стосується цін на відпочинок у червні, то власники приватного сектора в Затоці поки тримають торішні ціни. За даними сайту booking.com, кімнату можна винайняти за 350-700 грн на добу.

booking.com

booking.com

А от приватні готелі підвищили ціни – за ніч від 1000 до 2000 грн. Що стосується апартаментів (зазвичай 2 спальні, кухня) – 1100-3000 грн на добу. Будинок можна винайняти від 2000 грн на добу.

Що стосується самої Одеси, то тут квартира обійдеться в 500-1600 грн за ніч. Номер у готелі в середньому коштує від 700 грн до 3000 грн.

booking.com

booking.com

Високі ціни і страх через коронавірус

За словами експерки з туризму, редакторки інтернет-журналу "Турпрофі" Валерії Овсяник, сезон в Одеській області обіцяє бути складним.

"Спочатку власники туризму очікували, що в них не буде відбою від туристів через закриті кордони. Однак на ділі все виявилося складніше. Ціни в багатьох готелів зросли. А там, де не зросли, вони й так були невиправдано високими. Приватні будиночки й халупи будуть більш гнучкими. Але наскільки я знаю, особливого попиту зараз немає, та й всю справу псує відсутність транспорту. Це відсікає половину потенційних туристів. Тому початок сезону вже "профукали" і всі хвилюються", – говорить Овсяник.

Пляж у Затоці 101 тур

Крім цього, існує й санітарно-епідеміологічна проблема. "В інших країнах вже є чіткі правила розміщення туристів. Заповнюваність готелів не більше ніж 60%, харчування в ресторанах на відстані, у нас начебто збиралися годувати людей на відкритих терасах. Але хто це може забезпечити? Відкриті тераси й ресторани є далеко не у всіх. У Затоці більшість місць розміщення – це маленькі кімнати, загальні кухні іноді і загальний туалет на вулиці. Хто буде мити туалети і столики після кожного відвідувача? І хто в сараї вам мірятиме температуру?" – говорить Овсяник.

Голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха стверджує, що деякі готелі в Одесі і області невиправдано завищили ціни.

"Раніше ми спілкувалися з готельерами, й ті говорили, що через цю ситуацію, щоб залучити туристів, необхідно робити привабливі ціни, знижки, відкривати раннє бронювання. А на ділі ми подивилися ціни на деякі готелі в Одеській області, так вони викликають подив, вони вище, ніж торік. Деякі власники вважають, що вони в Монте-Карло. І не розуміють, наскільки зараз впала платоспроможність українців", – каже Голубаха.

Одеса Hotels24

Так само він зазначає, що держава досі не виробила правил, за якими повинні працювати готелі. "Хоча їх збираються відкривати офіційно найближчим часом, проте деякі вже працюють на свій страх і ризик і приймають замовлення на сезон", – зазначає Голубаха.

Крім цього, на думку Овсяник, велика частина туристів боїться коронавірусу, тому вони залишаться вдома.

"Може бути ризик, що приїдеш на відпочинок, а в когось почнеться акліматизація, і вся відпустка нанівець. Подумають, що коронавірус, і всіх замкнуть у готелі", – говорить Овсяник.

Що стосується погоди, то експертка згодна з власниками баз відпочинку в Затоці, зараз у Туреччині +40, а в Одесі холодніше, ніж у Києві. В такому разі українці віддадуть перевагу відпочинку на дачах або в селі.

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