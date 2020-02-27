Контрабанда лісу: фірму сина Луценка викрили в крупній схемі

На Житомирщині посадових осіб митниці підозрюють у змові з працівниками Держлісагентства та низкою приватних фірм для налагодження схеми з розкрадання лісу в області та його експорту.

Як повідомляють "Наші гроші", розслідуванням займається Державне бюро розслідувань. У справі фігурує 11 приватних підприємств, які скуповували лісоматеріали і деревне вугілля у ФОП.

Відзначається, що матеріали отримували шляхом незаконних рубок або їх продавали лісгоспи під виглядом сировини, щоб уникнути аукціонів для кругляка.

Далі фірми вносили в документи сфальсифіковані дані про походження лісу та пиломатеріалів і відправляли ці документи в Житомирське облуправління лісомисливського господарства для отримання сертифікатів, які є основним документом для експорту.

Ліс-кругляк УНН

Слідство вважає, що ці сертифікати чиновники видавали на підставі підроблених документів та за гроші. Крім того, з корисливих мотивів посадові особи Житомирської митниці ДФС не проводили належного контролю при митному оформленні товарів.

ДБР встановила, що до згаданої схеми можуть бути причетні ТОВ "Тімбертрейд", ТОВ "Грінвол", ТОВ "СІД Форест", ТОВ "Євросантехсервіс", ТОВ "БДК Сервіс", ТОВ "Ель Меліна", ТОВ "Адманс", ТОВ "Євро пак трейд", ТОВ "Вуд експорт юа", ТОВ "Вордтрейдюа" і ТОВ "Нор тун".

Засновником фірми "Нор тун" є інша компанія "Грін Вей", що належить синові екс-генпрокурора Юрія Луценка Олександру. Його партнером по цій фірмі є Віталій Морозюк, який був директором ТОВ "Бел Фам", що належить знову ж таки Луценко-молодшому.

За даними видання, в 2018 році "Нор тун" експортувала пиломатеріалів майже на $18,5 млн. Найчастіше покупцями були Південна Корея і Малайзія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 лютого Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2379 про проведення в Україні національної інвентаризації лісів.

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