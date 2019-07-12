Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії: що чекає на Москву

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, що включає заборону проводити будь-які угоди з російським держборгом.

Автори відповідної ініціативи – демократи з Каліфорнії Максін Вотерс і Бредлі Шерман, передає РБК.

"Ця поправка передбачає реальні серйозні санкції щодо РФ, згідно з якими жоден громадянин США не може здійснювати додаткові угоди з російським суверенним боргом", – сказав Шерман під час виступу перед конгресменами.

"Вона (поправка до оборонного бюджету. – Ред.) передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація дійде до висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні в ході одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться із цим висновком", – додав він.

За його словами, Вашингтону необхідний серйозний механізм, який дозволить покарати Москву за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати її.

"Така поправка якраз робить це", – додав Шерман.

При цьому сам проект бюджету поки що не схвалений. Остаточно його має підписувати президент США Дональд Трамп після того, як документ затвердить Палата представників і Сенат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 лютого США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах. Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

3 квітня група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій в середу, 3 квітня, внесла на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.