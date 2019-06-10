ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

Конфлікт у морі: у Гаазі стартував важливий суд України проти Росії

1.6тЧитати матеріал російською

Постійний третейський суд у Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання у арбітражі Україна проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Як повідомляє "Європейська правда", у понеділок, 10 червня, російська сторона надасть перший раунд усних аргументів, а у вівторок, 11 червня, Україна надасть свій перший раунд усних аргументів.

У четвер, 13 червня, РФ оприлюднить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, у п'ятницю, 14 червня, Україна надасть другий раунд своїх усних аргументів.

Новини
Корабель Росії зайшов у територіальні води України: у ВМС відреагували

Конфлікт у морі

Конфлікт у морі

Тільки вступна заява кожної зі сторін у першому раунді усних виступів буде відкритою для громадськості. Самі слухання відбуватимуться закритому режимі.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави у прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Міжнародний кримінальний суд в ГаазіУкраїнаРосія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
41
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
М-м-да, прям сплошная русофобия какая-то
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Пин досы вводят санкции против судей этого суда за попытку преследования их военнослужащих. Теперь понятно, чего стоит эта помойка?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
леня зе
леня зе
попкорном запасаемся.ща узнаем почем в Одессе рубероид
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel