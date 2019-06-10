Конфлікт у морі: у Гаазі стартував важливий суд України проти Росії

Постійний третейський суд у Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання у арбітражі Україна проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Як повідомляє "Європейська правда", у понеділок, 10 червня, російська сторона надасть перший раунд усних аргументів, а у вівторок, 11 червня, Україна надасть свій перший раунд усних аргументів.

У четвер, 13 червня, РФ оприлюднить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, у п'ятницю, 14 червня, Україна надасть другий раунд своїх усних аргументів.

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Тільки вступна заява кожної зі сторін у першому раунді усних виступів буде відкритою для громадськості. Самі слухання відбуватимуться закритому режимі.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави у прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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