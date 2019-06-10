Конфлікт у морі: у Гаазі стартував важливий суд України проти Росії

Постійний третейський суд у Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання у арбітражі Україна проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.
Як повідомляє "Європейська правда", у понеділок, 10 червня, російська сторона надасть перший раунд усних аргументів, а у вівторок, 11 червня, Україна надасть свій перший раунд усних аргументів.
У четвер, 13 червня, РФ оприлюднить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, у п'ятницю, 14 червня, Україна надасть другий раунд своїх усних аргументів.
Конфлікт у морі
Тільки вступна заява кожної зі сторін у першому раунді усних виступів буде відкритою для громадськості. Самі слухання відбуватимуться закритому режимі.
Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави у прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права відбулися слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити моряків.
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