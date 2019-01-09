Грошей не дають: в Україні прояснили питання компенсації за погану комуналку

Механізм виплати компенсацій українцям за неякісне електропостачання не враховує часті проблеми з напругою в електромережах. НКРЕКП необхідно пропрацювати це питання.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив енергетичний експерт Юрій Корольчук. Він нагадав, що стан напруги в електромережах українських населених пунктів дуже часто змінюється, що призводить до поломок та навіть знищення різної побутової техніки.

"З огляду на це, обленерго також повинні будуть вести розрахунок системи напруги – наскільки стабільною вона була. Але сам розрахунок понесених вами збитків буде залежати від координації та співпраці споживача та обленерго", – пояснив Корольчук.

На його думку, громадянин, який зазнав збитків через стрибок напруги, повинен буде звернутися з заявою в обленерго, а також продублювати його в НКРЕКП. Тоді буде ухвалюватися спільне рішення про необхідність виплати компенсації.

"Зрозуміло, що це вже більше на совісті контролюючих органів. І я думаю, що ми ще довго будемо до цього йти", – підсумував експерт.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт*год), то замість 70 кВт*год на місяць можна використовувати всього 20 кВт*год. В такому випадку покупка окупиться приблизно за рік.

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