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Компенсація Україні за Крим: Росія нахабно відмовилася виконувати рішення суду

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Росія відмовилася визнавати перше рішення міжнародного арбітражу про присудження українським інвесторам компенсації за втрату активів в анексованому Криму. В голландський суд нібито вже подано клопотання про скасування цього рішення.

Як повідомили РБК у Міністерстві юстиції РФ, Москва відмовилася визнавати рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі, винесене 2 травня 2018 року, нібито через відсутність у суду юрисдикції на розгляд цієї справи.

"Це рішення Російська Федерація оскаржила 29 серпня 2018 року в Апеляційному суді міста Гааги (Королівство Нідерландів)", — повідомили виданню у відомстві.

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У той же час партнер американської юрфірми Hughes Hubbard&Reed Джон Таунсенд, який представляє інтереси позивачів, пояснив, що РФ тільки висловила намір подати клопотання про скасування арбітражного рішення у Нідерландах, але формально цього ще не зробила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, йшлося про суму 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим, Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

Місце
Україна
Об'єкти
КримРосіясуд
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. - номер указа в студию !
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Проходил мимо
Проходил мимо
Воронов Евгений, Да сами хохлы и подписали этот указ, создали липовое министерство, отгребают деньги практически ни за что
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
укротерпилы были посланы, впрочем как обычно.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Когда три лярда России возвращать собираетесь?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ohremenko Andrey, у себя все обои пропукал. Клавиатуру можно было и подороже купить. В квартире обстоновка. Как в 70. Я думаю чего ты такой не довольный.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Ohremenko Andrey, вот СП-2 достроят тогда и рассчитается, только боюсь не так как вы ожидаете
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