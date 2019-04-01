Компанія друга Путіна знову вийшла на ринок США: що трапилося

Російська компанія "Русал", яка пов'язана з олігархом зі "списку Путіна" Олегом Дерипаскою, відновила в повному обсязі поставки первинного алюмінію в США і Європу, які були до введення санкцій з боку США.

Про це повідомив ТАСС генеральний директор "Русала" Євген Нікітін. "Обсяг (відвантажень в Європу і США. - Ред.) повністю відновлено по алюмінію. Не відновлено поки по металах, але ми працюємо над цим", - сказав глава компанії.

Він зазначив, що "Русал" продовжує відновлювати поставки на всі експортні ринки в тих самих обсягах, які були до введення санкцій з боку США.

Також, за його словами, компанія вже починає поставки за новими контрактами з японськими й американськими контрагентами.

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Олег Дерипаска DP.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2018 року США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг і інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на істотну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відстрочку від набуття американськими санкціями чинності.

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