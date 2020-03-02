Компанія B2BJewelry виявилася фінансовою пірамідою: під загрозою тисячі вкладників

В Україні процвітає нова фінансова піраміда, замаскована під ювелірну компанію з назвою B2BJewelry.

Тисячі людей уже купилися на схему легкого "заробітку" й навіть не підозрюють про свої ризики. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доксрольте новину до кінця).

Зазначається, що нині реклама цієї організації поширюється в кожному обласному центрі й навіть невеликих містах. За оголошеннями криються ювелірні магазини, а за ними – багато вкладників. Крім цього, відомо, що B2BJewelry є в Росії, також має 15 магазинів у Казахстані.

Компанія B2BJewelry виявилася фінансовою пірамідою

"Компанія буде щотижня віддавати проценти. Від 8% і вище. Таких відсотків не дає жоден банк", – переконують учасники піраміди.

Зі свого боку продавці в підпорядкованих їй ювелірних магазинах запевняють, мовляв, якщо купуєте виробів зі срібла або золота на суму від тисячі гривень, то за рік заробляєте 104 відсотки, "відбиваючи" витрачене.

Водночас на ювелірних виробах висять одразу два цінники – із вартістю, за яку купуєте прикрасу, і з тією, яку нібито повернуть упродовж року. Це, кажуть у піраміді, так званий кешбек – повна вартість товару плюс чотири відсотки. Виходить, що прикраси фактично дарують.

Реклама компанії є по всій Україні ТСН

Однак і це ще не все. За словами працівників ювелірного магазину, значно вигідніше придбати сертифікат – паперові прямокутники, де намальовано від однієї до 27 тисяч гривень. На них встановлені більші проценти – до 8 щотижня, а це 416% річних.

"Ви купили на 5000 гривень, ми множимо на 8%, 400 гривень ви отримуєте щотижня. Одну п’ятницю ми пропускаємо і множимо на 52 тижні, виходить 20 800 гривень, ви від 5 тисяч заробляєте за рік", – переконують продавці.

І, звісно, як у будь-якій фінансовій піраміді, є ще певні перспективи заробити більше – привести друзів і отримати додаткові бонуси.

Реклама компанії є по всій Україні ТСН

"Коли люди бояться, можна тисячу гривень вкласти просто для перевірки. Потім, якщо приєднуєте когось зі своїх – дружину, чоловіка, дітей, друзів – у вас зростає мережа. Ми вам даємо гроші, за те що приводите людей", – додають у магазині.

Крім цього, нібито існує ще й система бонусів, залежно від того, на яку суму зроблено покупок людьми, яких привели в проєкт, і скільки відсотків за це нарахують. У піраміді запевняють, що всі виплати клієнту переказують на банківську картку, інтернет-гаманець або на касу реального магазину.

Варто зауважити: ювеліри, перевіривши прикраси із B2BJewelry, запевняють, що вони за якістю не відповідають заявленій ціні.

Зі свого боку юристи виявили серйозні порушення у документах і реквізитах компанії. Фінансисти ж підкреслюють, що в діяльності цього нібито "прибуткового бізнесу" без сумніву спостерігається ознаки фінансової піраміди.

Ошукані українці, збагнувши свою помилку, на форумах і в соцмережах масово закликають громадян не вестися на шахрайську схему. А ось прокуратура вже порушила проти B2BJewelry кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі шахраї придумали новий спосіб обману, за допомогою якого доводять місцевих жителів до істерик і вимагають від них велику суму грошей.

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