Компанія Apple представила годинник Apple Watch 5: характеристики і фото

Компанія Apple під час щорічної презентації 10 вересня показала новий годинник Apple Watch 5 з дисплеєм LTPO, який здатний безперервно передавати зображення на екран.

Про характеристики гаджета, який вперше став доступний в титановому і керамічному корпусі, розповіли під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

Годинники Apple Watch 5 apple.com

Параметри Apple Watch 5:

LTPO-екран з функцією постійного включення AlwaysOn Display

Корпус з алюмінію, титану і кераміки в червоному, жовтому і зеленому кольорі

Батарея, що витримує цілий день роботи без підзарядки

Вбудований компас

Детектор серцевого ритму, менструального циклу і рівня шуму.

Можливість викликати допомогу функцією SOS в 150 країнах

apple.com

Новий годинник отримав можливість здійснювати виклики на номери екстрених служб в різних країнах світу, але це стосується LTE-версій з модемом. І ця функція буде доступна не у всіх країнах.

Також годинник нарешті отримаd функцію AlwaysOn Display, що багато хто вважає найважливішим нововведенням.

theverge.com

theverge.com

theverge.com

При цьому автономність, на жаль, не покращилася і становить лише один робочий день. Корпус буде зроблений з титану, алюмінію або кераміки.

З годинника як і раніше можна вимикати світло, дзвонити, оплачувати проїзд в метро і включати музику. Гаджет також отримає нові кольори: червоний, жовтий, зелений.

apple.com

apple.com

apple.com

apple.com

Аpple анонсувала і нові медичні дослідження на основі даних від власників годин. ВОни вивчатимуть звук, серцевий ритм і менструальні цикли

Але гаджет зможе вимірювати все це, тільки якщо приєднатися до дослідження Apple через додаток Apple Research.

В іншому це той самий годинник, що і Apple Watch Series 4.

Починаючи з сьогоднішнього дня Apple Watch Series 5 будуть доступні для попереднього замовлення в 41 країні, а Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) - в 22 країнах і регіонах. Ціна - від 400 доларів (10 тис. Грн).

apple.com

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповів, як компанія Apple показала світу новий iPhone, iPad і Apple Watch: всі подробиці і фото.

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