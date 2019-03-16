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Колосальна сума: окупанти Криму виставили новий рахунок Україні

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Перебуваючи у складі України, анексований Крим нібито зазнав збитків у кілька трильйонів рублів.

Про це заявив "перший віце-спікер" окупаційного парламенту Юхим Фікс, передає "РИА Новости". Точної цифри назвати поки не наважуються.

"Цдеться не про мільярди, а, напевно, про сотні мільярдів, а, можливо, про трильйони рублів як мінімум", — стверджує він.

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Колосальна сума: окупанти Криму виставили новий рахунок Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Раніше Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, йшлося про суму в 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Перепил Недо
Перепил Недо
Вор украл машину и пришел к бывшему хозяину требовать деньги на ремонт! Это всё,что нужно знать об Орде!
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