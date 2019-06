Відмивання грошей Коломойським: справа може стати наймасштабнішою у світі

Справа з відмивання грошей екс-власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим у Сполучених Штатах може стати наймасштабнішою у світовій історії.

"З 2006 по грудень 2016 року загальний рух грошей на відмивання коштів (кінцевих бенефіціарів) у ПриватБанку на Кіпрі сягнув $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той самий період", — йдеться у деталях позову, поданого ПриватБанком до Канцелярського суду штату Делавер, передає НВ.

Згідно з матеріалами суду, відповідачі підозрюються "у сотнях мільйонів доларів збитків, що виникли у зв'язку із незаконним збагаченням, у шахрайському трансфері за законами штату (включаючи Делавер і Огайо), у порушеннях статуту Огайо, і в результаті цивільної змови".

"Це цивільний позов, тому юристи ПриватБанку надали суду всі матеріали. Однак усі звинувачення мають суто кримінальний характер. ПриватБанк виконав по суті детективну роботу з дослідження великомасштабного відмивання грошей у США, яке налічує 104 сторінки. Цей випадок демонструє, як нібито відбувається відмивання українських грошей у США", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кінцеві бенефіціари "використовували ПриватБанк як свій власний кишеньковий банк, у підсумку крадучи мільярди доларів і використовуючи організації у Сполучених Штатах для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного присвоєння кредитів ПриватБанку у Сполучених Штатах, щоби збагатити себе і своїх партнерів".

Згідно з даними позову, кінцеві власники збирали роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови та сервіс. Потім гроші надходили філіям ПриватБанку на Кіпрі, де власники користувалися послугами двох місцевих юридичних фірм.

"Нетипово, що кінцеві бенефіціари не вжили запобіжних заходів для створення декількох шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах, як це часто буває у росіян із великими грошима. Натомість відповідачі за позовом працювали з трьома американцями у Маямі, які допомогли створити велику кількість анонімних фірм (LLC) у Сполучених Штатах, здебільшого у штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі та Орегоні", — йдеться у повідомленні.

Гроші інвестували у нерухомість у Клівленді, штат Огайо; Гарвард, Іллінойс; Даллас, Техас, і у феросплавні компанії. Відповідачі придбали комерційну нерухомість за мільйони доларів у Клівленді і стали там найбільшими власниками.

Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, купили кілька феросплавних підприємств у США, Felman Production Inc., у Західній Вірджинії; Фелман Трейдинг Інк. і Джорджіан Марганець; Воррен Стіл Холдінгс у Воррені, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гібралтар, Мічиган; CC Metals and Alloys, LLC, у Кентуккі; Мічиган безшовні труби, штат Мічиган.

"Випадок із ПриватБанком засвідчує, що брудні гроші не обов'язково зосереджені у великих містах і у сфері нерухомості, але можуть проникати в реальну економіку. Випадок із ПриватБанком наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії у Сполучених Штатах", — резюмував Atlantic Council Андерс Аслунд.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора — компанії EY.

Коломойського можуть визнати учасником найбільшої махінації УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

