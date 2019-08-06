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Коломойський розповів, у скільки Зеленському обійшлася перемога на виборах

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Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що перемога на виборах президента обійшлася Володимиру Зеленському у суму від $10 млн до $20 млн.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК. Так він прокоментував свою нещодавню заяву про те, що для перемоги на виборах достатньо від $50 млн до $100 млн.

Він раніше вже заявляв, що для виходу до другого туру президентських виборів досить витратити близько $50 млн.

"Я думаю, що все виявилося набагато скромніше і дешевше разів у п'ять. Від $10 млн до $20 млн. А другий тур, я думаю, взагалі нічого не коштував, уже все було вирішено", – заявив Коломойський.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський назвав кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу по партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка колаборантами і зрадниками.

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Особи
Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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