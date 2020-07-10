Колишнього топа з Держрибагентства запідозрили у недекларуванні 1,8 млн грн

Колишнього першого заступника голови Держрибагентства запідозрили у недостовірному декларуванні – за даними НАБУ та САП він протягом трьох років приховував позичені кошти на суму 1,8 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро. У четвер, 9 липня, йому повідомили про підозру у декларуванні завідомо недостовірних відомостей.

"За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов'язання на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн", – сказали у НАБУ.

За інформацією правоохоронців, досудове розслідування велося із жовтня 2019 року.

Ймовірно, мова йде про Володимира Фалея. На посаду першого заступника голови Держрибагентства колишній прем'єр Володимир Гройсман призначив його у грудні 2016 року, а звільнив – у жовтні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ затримало чоловіка, який хабарем у $800 тис. намагався підкупити главу Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, при передачі хабара в розмірі $6 млн.