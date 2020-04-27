В Україні з 12 травня уряд відновить міське, приміське та міжміське пасажирське сполучення.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у інтерв'ю "Ліга.net". Так, карантин в Україні почнуть послаблювати.

"Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники з поширення вірусу ми матимемо до 12 травня. Надалі плануємо й авіасполучення. Звісно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсягу трафіка: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – невигідно. Вигідніше не літати", – пояснив міністр.

Транспортний колапс у Києві Liga.net

Він також уточнив, що деякі обмеження все ж діятимуть.

"Без сумніву, залишаться стримувальні рішення та обмеження: маски, термоскринінг, де це можливо, у міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця. Інакше ми отримаємо гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, знадобиться "плюс" від МОЗ – у них перша скрипка", – пояснив Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ повністю зупинив рух громадського транспорту з 23 березня у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу COVID-19.

Станом на 27 квітня в Україні загалом зафіксовано вже 9009 випадків коронавірусу.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні з 11 травня відкриють магазини, які продають непродовольчі товари, і дозволять бізнесу надавати послуги.

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