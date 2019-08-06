"Колаборанти і зрадники": український олігарх розніс Бойка і Медведчука

Український олігарх Ігор Коломойський назвав кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу з партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка колаборантами і зрадниками.

Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню РБК. Так олігарх прокоментував нещодавню поїздку політиків до Росії, де вони обговорювали "низьку ціну на газ" для України.

"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їхня зрада не вималювалася у статтю кримінального кодексу. Що стосується російського газу — нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви нанесли нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди — треба стиснути зуби і пережити", — заявив Коломойський.

Він також вважає, що Україна в подальшому цілком могла б обійтися і без російського газу, оскільки він ніколи особливо не був потрібен нашій країні.

Коломойський назвав Бойка і Медведчука зрадниками

"Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити й забутися. Ви позбавили нас половини ВВП військовими діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна. Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як (український олігарх-втікач Дмитро. – Ред.) Фірташ, (ексглава АП Сергій. – Ред.) Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну й іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери у Європи", – підсумував Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня український політик Юрій Бойко і Медведчук прибули в Санкт-Петербург. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули увагу правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука в Москву і візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори в Санкт-Петербург.

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