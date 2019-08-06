Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Колаборанти і зрадники": український олігарх розніс Бойка і Медведчука

5.6т Читати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський назвав кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу з партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка колаборантами і зрадниками.

Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню РБК. Так олігарх прокоментував нещодавню поїздку політиків до Росії, де вони обговорювали "низьку ціну на газ" для України.

"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їхня зрада не вималювалася у статтю кримінального кодексу. Що стосується російського газу — нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви нанесли нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди — треба стиснути зуби і пережити", — заявив Коломойський.

Новини
"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ

Він також вважає, що Україна в подальшому цілком могла б обійтися і без російського газу, оскільки він ніколи особливо не був потрібен нашій країні.

Коломойський назвав Бойка і Медведчука зрадниками

Коломойський назвав Бойка і Медведчука зрадниками

"Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити й забутися. Ви позбавили нас половини ВВП військовими діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна. Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як (український олігарх-втікач Дмитро. – Ред.) Фірташ, (ексглава АП Сергій. – Ред.) Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну й іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери у Європи", – підсумував Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня український політик Юрій Бойко і Медведчук прибули в Санкт-Петербург. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули увагу правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука в Москву і візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори в Санкт-Петербург.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Ігор Коломойський Юрій Бойко Віктор Медведчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
5
Смішно
27
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Первый раз с Беней согласен! С этими мразями дел иметь нельзя!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха, беня вынашивает план не то что ротердам плюс а "ротердам в квадрате"))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Manfred Anry
Manfred Anry
филипп филипыч, А ты виляешь передом но не понятно перед кем?. Перед зеркалом педик?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
к тому же косвенно за сп2 топит) что то тут не так... кто прочитает статью полностью на рбк увидит как он виляет задом перед путиным. хитер малец)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel