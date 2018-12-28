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"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим

8.7тЧитати матеріал російською

Російські вчені потрапили під шквал критики в мережі через їхній метод вирішення проблеми з посухою в анексованому Криму.

На "нововведення" окупантів звернув увагу блогер КРИМський бандерівець у Twitter. Відкриття російських учених нібито дозволить отримувати воду із повітря.

"Російські нановчені запропонували ще один варіант із видобутку води у зневодненому Криму — хочуть добувати воду з атмосфери за рахунок конденсації за допомогою спеціальної установки. Обіцяють декілька тонн води за добу. Обіржатися можна", — йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі не повірили у те, що їхній метод спрацює. Деякі навіть вказали, що отриманих у результаті конденсації повітря 2-3 кубів води явно не вистачить, щоб забезпечити потреби півострова повністю.

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"Це означає, що з водою скоро зовсім погано буде. Хресну ходу за дощ, проводити будуть?", "Можна запропонувати амінералізування сечі і виділень поту. А що, в "Дюні" таке можна, а в Криму ні? Що за кримофобія?!", "Росія ж дружить із Зімбабве. А у Зімбабве в таких справах віковий скріпний досвід. Відправили б туди групу кримських фахівців для навчання танцю дощу і проблема з водою вкотре була б вирішена", "Насправді це робоча х*йня, питання в іншому — кого врятують два-три куби на добу?" — написали в коментарях.

"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим
"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим
"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим
"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим
"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські вчені заявили, що нібито знайшли частковий вихід для вирішення проблеми з водою в анексованому Криму. Йдеться про установку, яка буде перетворювати на воду пари з повітря

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримсоцмережіРосіяскандали
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
ПаРАШу не поднять с колен, покуда плеть нужна холопу!!! КАЦАПАМ чистый воздух перемен Всегда вдували через ЖОПУ!!! "
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередная бредятина . На странице бандеровца, который Обоз уже назвал сетью. Может это ваш главный редактор под ником Бандеровца пишет, тогда бы это объясняло бы появление этой тупости на вашем сайте.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Антибандеровец Yuri, У смердящего КАЦАПА одна только ФИЗИОЛОГИЯ на уме : пожрать, бухнуть и подрочить... Русская недоНАЦИЯ - это ШЛАК ( сифилис ) человечества !
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ущербные, всегда на учеными смеются ...
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Воронов Евгений, на вас, ущербная русня... закончилась глина у Бога, и он слепил вас из ГОВНА !
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