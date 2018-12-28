"Кого це врятує?" У мережі жорстко рознесли Росію через Крим

Російські вчені потрапили під шквал критики в мережі через їхній метод вирішення проблеми з посухою в анексованому Криму.

На "нововведення" окупантів звернув увагу блогер КРИМський бандерівець у Twitter. Відкриття російських учених нібито дозволить отримувати воду із повітря.

"Російські нановчені запропонували ще один варіант із видобутку води у зневодненому Криму — хочуть добувати воду з атмосфери за рахунок конденсації за допомогою спеціальної установки. Обіцяють декілька тонн води за добу. Обіржатися можна", — йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі не повірили у те, що їхній метод спрацює. Деякі навіть вказали, що отриманих у результаті конденсації повітря 2-3 кубів води явно не вистачить, щоб забезпечити потреби півострова повністю.

Російські наноучение запропонували ще один варіант з видобутку води в обезвоженном Криму - хочуть добувати воду з атмосфери за рахунок конденсації за допомогою спеціальної установки. Обіцяють кілька тонн води на добу. Оборжаться можна https://t.co/s9e4BBoANK - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 27 грудня 2018 р

"Це означає, що з водою скоро зовсім погано буде. Хресну ходу за дощ, проводити будуть?", "Можна запропонувати амінералізування сечі і виділень поту. А що, в "Дюні" таке можна, а в Криму ні? Що за кримофобія?!", "Росія ж дружить із Зімбабве. А у Зімбабве в таких справах віковий скріпний досвід. Відправили б туди групу кримських фахівців для навчання танцю дощу і проблема з водою вкотре була б вирішена", "Насправді це робоча х*йня, питання в іншому — кого врятують два-три куби на добу?" — написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські вчені заявили, що нібито знайшли частковий вихід для вирішення проблеми з водою в анексованому Криму. Йдеться про установку, яка буде перетворювати на воду пари з повітря