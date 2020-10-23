Коболєв незаконно отримав 228 млн грн премії – "слуга народу"
Державний аудит "Нафтогазу" показав нові порушення у роботі компанії
Тільки на премії Коболєва у 2018 році витратили 228 млн грн
А утримання наглядової ради компанії коштувало 53 млн грн, незважаючи на те, що її робота була визнана неефективною
Голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву за 2018 рік нарахували 228,8 млн грн премії з порушенням законодавства.
Про це повідомила в Telegram народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на результати резонансного аудиту компанії, який раніше злили в мережу.
"Державний аудитор вказує на те, що дані нарахування були проведені з порушенням Постанови Кабміну від 19 травня 1999 року №859 у частині розмірів преміювання за підсумками роботи. 228 млн грн на одну людину. Це більше ніж утримання усієї наглядової ради "Укрзалізниці" разом узятої", – сказано у повідомленні.
Вона зазначила, що фінансування наглядової ради "Нафтогазу" у 2018 році коштувало 53 млн грн. Зокрема, 46 млн грн пішло на зарплати і 7 млн грн направили на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків.
"Продовжую читати хоррор-книгу під назвою "Державний аудит НАК "Нафтогаз". Особливо цікава 137 сторінка. У 2018 році Кабмін і незалежний аудитор "Делойт енд Туш ЮСК" визнав роботу наглядової ради та членів правління... незадовільною. Вартість роботи цієї неефективної наглядової ради за рік досягла 53 млн грн", – зазначила нардепка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 жовтня ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії і надали свої заперечення.
"У відповідь компанія надала свої заперечення до акта ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення і чекає вимог служби, які будуть містити остаточні результати ревізії", – відзначили у пресслужбі.
Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".
8 жовтня ЗМІ повідомили, що Державна аудиторська служба направила матеріали аудиту "Нафтогазу" в СБУ.
Згодом голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка нібито заснована на звинуваченнях у державній зраді.
Повний текст копії акту ревізії "Нафтогазу" доступний за посиланням.