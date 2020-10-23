Коболєв незаконно отримав 228 млн грн премії – "слуга народу"

Голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву за 2018 рік нарахували 228,8 млн грн премії з порушенням законодавства.

Про це повідомила в Telegram народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на результати резонансного аудиту компанії, який раніше злили в мережу.

"Державний аудитор вказує на те, що дані нарахування були проведені з порушенням Постанови Кабміну від 19 травня 1999 року №859 у частині розмірів преміювання за підсумками роботи. 228 млн грн на одну людину. Це більше ніж утримання усієї наглядової ради "Укрзалізниці" разом узятої", – сказано у повідомленні.

Вона зазначила, що фінансування наглядової ради "Нафтогазу" у 2018 році коштувало 53 млн грн. Зокрема, 46 млн грн пішло на зарплати і 7 млн грн направили на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків.

"Продовжую читати хоррор-книгу під назвою "Державний аудит НАК "Нафтогаз". Особливо цікава 137 сторінка. У 2018 році Кабмін і незалежний аудитор "Делойт енд Туш ЮСК" визнав роботу наглядової ради та членів правління... незадовільною. Вартість роботи цієї неефективної наглядової ради за рік досягла 53 млн грн", – зазначила нардепка.

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