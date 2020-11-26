Кабмін затвердив бюджет-2021 до другого читання: головні показники

Кабінет міністрів України в четвер, 26 листопада, затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

Про це стало відомо за підсумками позачергового засідання уряду. Трансляція велася на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що показники доходів і витрат проєкту бюджету змінили:

Доходи – 1,92 трлн грн (було 1,071 трлн);

Витрати – 1,328 трлн грн (було 1,350);

Дефіцит бюджету – 236 млрд;

Дефіцит щодо ВВП – 5,5% (було 6%).

Додамо, що в бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

За документ проголосували майже одноголосно. Єдиний, хто утримався – глава МОЗ Максим Степанов.

Прем'єр написав у Telegram, що проєкт бюджету залишається реалістичним для виконання.

"Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть нам змогу продовжити збільшення витрат на медицину, освіту й оборону", – заявив Шмигаль.

Трансляція засідання:

Наступний крок – Кабмін передасть документ у Раду, де з ним ознайомляться нардепи. Потім вони повинні підтримати документ у другому читанні. Згідно із законом бюджет повинен бути наданий парламенту за 10 днів до голосування.

Відповідно, законодавство вже порушили. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні до 1 грудня.

Нагадаємо, що 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.

"Сьогодні вночі (коли в США день) на Грушевського пішов білий дим. МВФ нам "окнув" параметри майбутнього бюджету. Тиждень важких переговорів закінчився. Досі фінального тексту немає, але він з'явиться найближчим часом", – написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, вдалося залагодити три головні претензії МВФ: зменшити дефіцит, переглянути прогноз і розв'язати питання з мінімалкою.

Раніше глава комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення перед українцями, й визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни в першому читанні.

У бюджеті України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби, інфраструктуру, медицину та спорт.

Колишні міністри й економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 в першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції та найвищого в історії кредиту.