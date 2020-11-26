Кабмін затвердив бюджет-2021 до другого читання: головні показники
Уряд зобов'язаний подати бюджет до Ради за 10 днів до самого голосування
Відповідно, найвірогідніше парламент розгляне головний фінансовий документ другого тижня грудня
Після першого читання до законопроєкту подали рекордну в історії кількість правок – 2500
Кабінет міністрів України в четвер, 26 листопада, затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.
Про це стало відомо за підсумками позачергового засідання уряду. Трансляція велася на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що показники доходів і витрат проєкту бюджету змінили:
Доходи – 1,92 трлн грн (було 1,071 трлн);
Витрати – 1,328 трлн грн (було 1,350);
Дефіцит бюджету – 236 млрд;
Дефіцит щодо ВВП – 5,5% (було 6%).
Додамо, що в бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.
За документ проголосували майже одноголосно. Єдиний, хто утримався – глава МОЗ Максим Степанов.
Прем'єр написав у Telegram, що проєкт бюджету залишається реалістичним для виконання.
"Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть нам змогу продовжити збільшення витрат на медицину, освіту й оборону", – заявив Шмигаль.
Трансляція засідання:
Наступний крок – Кабмін передасть документ у Раду, де з ним ознайомляться нардепи. Потім вони повинні підтримати документ у другому читанні. Згідно із законом бюджет повинен бути наданий парламенту за 10 днів до голосування.
Відповідно, законодавство вже порушили. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні до 1 грудня.
Нагадаємо, що 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.
"Сьогодні вночі (коли в США день) на Грушевського пішов білий дим. МВФ нам "окнув" параметри майбутнього бюджету. Тиждень важких переговорів закінчився. Досі фінального тексту немає, але він з'явиться найближчим часом", – написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, вдалося залагодити три головні претензії МВФ: зменшити дефіцит, переглянути прогноз і розв'язати питання з мінімалкою.
Раніше глава комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення перед українцями, й визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни в першому читанні.
У бюджеті України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби, інфраструктуру, медицину та спорт.
Колишні міністри й економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 в першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції та найвищого в історії кредиту.