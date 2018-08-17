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"Князю, де ви вешталися?" Мережа висміяла хвалений круїз із Росії до Криму

4.5тЧитати новину російською

У мережі висміяли розхвалений окупантами теплохід "Князь Володимир", який чотири дні плив із Сочі в анексований Росією Крим.

Зокрема, з Ялти до Севастополя круїзний лайнер відправився 15 серпня, а приплив тільки через добу - в четвер, 16 серпня. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Князь із Ялти 4 дні плив до Севастополя? Він із Сочі 12 вишкребся, в Ялті корчився. І ось ВОНО в Севастополі. Князю, де ви вешталися, дорогий?" - написала вона.

У коментарях користувачі висміяли те, з якою швидкістю плив корабель.

"Ялта виплюнула його вчора о 19 годині, а доплентався в Севас він майже о 8 ранку. Повзло корито в середньому аж 6 вузлів (11 км/г) (при заявленому норм ходу - 15-20 вузлів)", "Це та велика дура, яка в морському порту зимувала? Здається, я знайшов судно, на якому буде втікати вата по морю", "Не в курсі, де воно зимувало. Але далеко на такому не втекти (якщо тільки по вниз вертикалі)" - відзначили користувачі.

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Користувачі також висміяли той факт, що на кораблі було занадто мало туристів, як на круїзний лайнер.

"Стоп. Круїзний? Лайнер? 550 піпла? Пацани, та це ж обслуга!", "Він не плив, його течією несло. А потім до Ялти хвилею прибило. Ну або буксири зловили і затягли в порт", "Дрова вчасно не підвезли", "4 дні від Ялти до Севаса? Я вірю, що вони щасливі. Напевно, кричали "земля" і падали на асфальт із поцілунками. Ну, допливли ж, не потонули!" - сказано в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли той факт, що перший рейс російського лайнера "Князь Володимир" знову перенесли. Його відправлення в сезон 2018 року з самого початку було призначено на 29 квітня, проте було перенесено через несправність судна на 6 травня.

Місце
Україна
Об'єкти
Кримсоцмережі
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Приходько Егор
Приходько Егор
пусть сравнят со скоростью украинских лайнеров.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
плыл ) явно такой необразованный бот как и вся статейка коробил ходят
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной фейк от роксоланы. А вот комменты нерабов наглядно показывают как они деградировали. Злоба, зависть и ненависть, вот основные показатели современного украинца.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Halenko Mykola, презренный наш иди умойся а то весь в соплях )))
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Halenko Mykola, ГЫ -ГЫ -ГЫ, говноеб, расскажи об украинских лайнерах бороздящих океанские просторы. Блядина тупая, вперед, давай сравни характеристики самых лучших в мире украинских круизных лайнеров с этим убожеством, задави фактами лаптерейх.
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