"Князю, де ви вешталися?" Мережа висміяла хвалений круїз із Росії до Криму

У мережі висміяли розхвалений окупантами теплохід "Князь Володимир", який чотири дні плив із Сочі в анексований Росією Крим.

Зокрема, з Ялти до Севастополя круїзний лайнер відправився 15 серпня, а приплив тільки через добу - в четвер, 16 серпня. На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Князь із Ялти 4 дні плив до Севастополя? Він із Сочі 12 вишкребся, в Ялті корчився. І ось ВОНО в Севастополі. Князю, де ви вешталися, дорогий?" - написала вона.

Князь з Ялти 4 дня плив до Севастополя?

Він з Сочі 12 вишкребся, в Ялті корчився

І ось ВОНО в Севастополі

Князь, де ви вешталися, дорогий? pic.twitter.com/MGnXAV0v1o - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 16 серпня 2018 р

У коментарях користувачі висміяли те, з якою швидкістю плив корабель.

"Ялта виплюнула його вчора о 19 годині, а доплентався в Севас він майже о 8 ранку. Повзло корито в середньому аж 6 вузлів (11 км/г) (при заявленому норм ходу - 15-20 вузлів)", "Це та велика дура, яка в морському порту зимувала? Здається, я знайшов судно, на якому буде втікати вата по морю", "Не в курсі, де воно зимувало. Але далеко на такому не втекти (якщо тільки по вниз вертикалі)" - відзначили користувачі.

Користувачі також висміяли той факт, що на кораблі було занадто мало туристів, як на круїзний лайнер.

"Стоп. Круїзний? Лайнер? 550 піпла? Пацани, та це ж обслуга!", "Він не плив, його течією несло. А потім до Ялти хвилею прибило. Ну або буксири зловили і затягли в порт", "Дрова вчасно не підвезли", "4 дні від Ялти до Севаса? Я вірю, що вони щасливі. Напевно, кричали "земля" і падали на асфальт із поцілунками. Ну, допливли ж, не потонули!" - сказано в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли той факт, що перший рейс російського лайнера "Князь Володимир" знову перенесли. Його відправлення в сезон 2018 року з самого початку було призначено на 29 квітня, проте було перенесено через несправність судна на 6 травня.