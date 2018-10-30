Клімат-контроль і сейфи: НАБУ закупило наворочених авто на 12 млн

Національне антикорупційне бюро 25 жовтня замовило спеціалізовані легкові автомобілі на загальну суму 12,07 млн ​​грн. Переможцями торгів стали фірми "Єврокар" та "ВіДі Юнікомерс".

Як повідомляють "Наші гроші", по першому лоту "Єврокар" поставить чотири повнопривідних позашляховика Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI/132kW 7DSG 4х4 по 1,09 млн грн на загальну суму 4,35 млн грн.

"Кожен автомобіль буде мати клімат-контроль, круїз-контроль, задні паркувальні датчики і камеру, а зі спецобладнання: сигнальний гучномовний пристрій, проблисковий маячок синього кольору на магніті, металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документів", - повідомили журналісти.

Відзначається, що Skoda Kodiaq в комплектації Style, яку купило НАБУ, можна придбати без спецобладнання за 979 тис. грн.

Skoda Kodiaq

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Крім того по другому лоту "Єврокар" поставить шість автомобілів Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG по 777 тис. грн на загальну суму 4,66 млн грн. Такі автомобілі продають за 734 тис. грн (без спецобладнання).

Крім того, ще по двох лотах "Єврокар" поставить НАБУ:

Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG за 802 тис. Грн (ринкова ціна 734 тис. Грн).

Повнопривідну Skoda Superb Ambition 2,0 TSI / 206kW 4х4 DSG за 1,07 млн ​​грн (ринкова ціна 1,05 млн грн).

Як зазначено, всі автомобілі будуть мати таке ж спецобладнання, що і Skoda Kodiaq.

По п'ятому лоту "ВіДі Юнікомерс" поставить детективам 6-місний автомобіль спецпризначення на базі Ford Transit. У вантажному відділенні автомобіля буде додаткове обладнання: полиці і шафи.

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