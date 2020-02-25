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25 лютого • оновлено в 11:51
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Киянці прийшла платіжка на 53 тисячі за тепло: названі причини

4.3т
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У Києві мешканка багатоповерхівки отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму близько 53 тисяч гривень.

"Це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що в 23-поверховому будинку на вулиці Є. Сверстюка, 52-В із 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії", – повідомляється на сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Представники комунального підприємства наголосили, що мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування.

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Різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника.

У "Київтеплоенерго" наголосили, що найбільш надійний спосіб уникнути подібної ситуації для мешканців будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, – також встановити лічильник.

У Києві мешканка багатоповерхівки отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму близько 53 тисяч гривень

У Києві мешканка багатоповерхівки отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму близько 53 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • "Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
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