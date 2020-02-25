Киянці прийшла платіжка на 53 тисячі за тепло: названі причини

У Києві мешканка багатоповерхівки отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму близько 53 тисяч гривень.

"Це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що в 23-поверховому будинку на вулиці Є. Сверстюка, 52-В із 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії", – повідомляється на сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Представники комунального підприємства наголосили, що мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування.

Різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника.

У "Київтеплоенерго" наголосили, що найбільш надійний спосіб уникнути подібної ситуації для мешканців будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, – також встановити лічильник.

У Києві мешканка багатоповерхівки отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму близько 53 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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