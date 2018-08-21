Киянам пообіцяли повернути гарячу воду: названо умову

У Києві гаряче водопостачання в усіх районах буде налагоджене після укладення угоди на поставку газу для столичних ТЕЦ-6 і котелень.

Як повідомляє УНН з посиланням на відповідь "Київтеплоенерго", компанія не планує підвищувати тарифи для населення у зв'язку із закупівлею газу у приватного постачальника, але для юридичних осіб вони можуть зрости.

Однак через підвищення вартості рідкого хлору для очищення питної води вартість водопостачання для споживачів виросте мінімум на 2-3%. Також на зростанні тарифів позначиться подорожчання електроенергії (з початку року на 16%), інфляція, а також індексація зарплат.

"Зараз гарячим водопостачанням забезпечені жителі районів зони обслуговування ТЕЦ-5 (Дарницький (Позняки), Святошинський, Солом'янський, Печерський, Шевченківський, Голосіївський райони), де не проводяться гідравлічні випробування. Для інших районів Києва гаряче водопостачання буде відновлене після укладення угоди на поставку газу ТЕЦ-6 і котельним столиці", - повідомили у "Київтеплоенерго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року закінчився термін дії угоди з "Київенерго". З 1 серпня останні комунальні енергооб'єкти, що перебувають в управлінні компанії, перейшли місту.

"Нафтогаз" відмовляється укладати договір на поставку газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго". Варто також зазначити, що з 4,8 млрд грн борги киян складають загалом 2,5 млрд грн. Решта - затримка з компенсацій субсидій і пільг, штрафи і пені.

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з "Київтеплоенерго" відразу після вирішення питання правонаступництва боргів, які були накопичені "Київенерго". Між сторонами наразі триває кілька судових суперечок.

19 липня Господарський суд Києва не задовольнив заяву "Київенерго" про заміну боржника на комунальне підприємство "Київтеплоенерго" у справі про заборгованість за газ перед "Нафтогазом".