Китай висунув претензію Нефьодову через обладнання для митниці

Китайський виробник скануючого обладнання Nuctech Company Limited звинуватив голову митної служби України Максима Нефьодова в поширенні недостовірної інформації.

Зокрема, компанія стверджує, що поставила і встановила всі скануючі системи для митних пунктів пропуску, які закупила Україна, передає "Цензор.НЕТ".

До цього Нефьодов заявив, що замість семи сканерів було закуплено чотири.

"Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу досить швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація вимагає реакції правоохоронних органів", – відзначав Нефьодов.

"Усі сім сканувальних систем у робочому стані, що було перевірено численними комісіями, як на місцевому, так і на державному рівні. Компанія провела навчання співробітників митниць з видачею відповідних сертифікатів. Безпека експлуатації обладнання підтверджується висновками перевірки Державної інспекції ядерного регулювання України", – йдеться у зверненні до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, в.о.голови ДФС Дениса Гутенка і голови митної служби.

За словами представників компанії, Україна не розрахувалася за скануючі системи – прострочена заборгованість становить 8,8 млн доларів. При цьому штрафні санкції щодо невчасної оплати вже досягли 9 млн гривень.

У Nuctech Company Limited підкреслили, що вони є світовим лідером з виробництва скануючих систем для перевірки вантажних автомобілів і контейнерів.

Її частка на світовому ринку перевищує 40%, і ситуація, яка складається в Україні, негативно позначається на іміджі компанії.

У зв'язку з цим китайський виробник залишає за собою право "використовувати всі способи для захисту ділової репутації".

Голову митної служби звинуватили в розповсюдженні недостовірної інформації Цензор.НЕТ

Голову митної служби звинуватили в розповсюдженні недостовірної інформації Цензор.НЕТ

Голову митної служби звинуватили в розповсюдженні недостовірної інформації

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

Депутати вирішили підтримати законопроєкт за основу ("за" віддали голоси 323 нардепи), а після й у цілому ("за" проголосував 331 парламентар).

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