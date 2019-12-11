"Китай переможе": світовій економіці напророкували різкий переворот

Економісти прогнозують, що в наступному десятилітті у рейтингу найважливіших економік відбудуться фундаментальні зміни.

Зокрема, Китай випередить США, а конкуренція обох країн стане випробуванням на міцність для світу, повідомляє InoPressa.

"Протягом кількох десятиліть США є найбільшою економікою планети. В минулому році американська економіка оцінювалася приблизно в 20,5 трлн доларів, при цьому ВВП Китаю становив близько 2/3 від цієї суми. Втім, десять років тому економічна міць Китаю становила менше 1/3 такої США", – заявив головний економіст холдингу Allianz Людовик Субран.

За його словами, Китай зростає значно швидше Штатів. Очікується, що Пекін отримає перемогу над Вашингтоном вже до 2025 року.

Згідно з прогнозом великого британського банку HSBC, ВВП складе там близько 26 трлн доларів, а в США – тільки 25,2 трлн.

"Однак у прогнозі є ще один несподіваний момент, адже зміни торкнуться і третього місця: не пізніше, ніж до 2030 року, Індія, яка посідає сьогодні сьоме місце, обжене Японію і Німеччину і опиниться у трійці лідерів", – резюмував Субран.

Очікується, що Пекін отримає перемогу над Вашингтоном вже до 2025 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Так, тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

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