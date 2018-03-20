Катастрофа наближається: жителям Донбасу напророчили переселення

З суто екологічних причин - через затоплення шахт - на видобутку вугілля на окупованих територіях Донбасу можна "ставити хрест".

"Затоплена шахта більше ніколи не буде шахтою - видобуток вугілля в ній вже неможливий", - заявив "Обозревателю" еколог міжнародної організації "Екологія-Право-Людина" Олексій Василюк.

За його словами, відомо, що ціла низка шахт, розташованих у зоні АТО, затоплені. Незважаючи на те, що сьогодні ніхто не може оцінити їхню точну кількість, напевно можна стверджувати: "всі шахти пов'язані між собою, тому було б смішно говорити, що одна шахта затоплюється, а інші - ні".

"Це означає, що на видобутку вугілля в цьому регіоні можна ставити хрест?" - запитав "Обозреватель". "Звичайно!" - запевнив Василюк.

І додав: "Залишається лише кілька придатних шахт, розташованих далеко від зони АТО, відірваних від основної частини промислового регіону - на північному заході Донбасу. Але це виняток. Їх всього кілька".

Еколог також розповів про те, що затоплення шахт являє собою величезну потенційну загрозу для людей, які проживають у цьому регіоні. Він пояснив: за довгі десятиліття і навіть століття видобутку вугілля на Донбасі утворилася величезна мережа підземних пустот, зокрема "під полями і селами". При цьому на глибинах, на яких вівся видобуток вугілля, могли бути присутні "токсичні і радіоактивні компоненти".

Таким чином, через затоплення шахт ці речовини разом із водою можуть вийти на поверхню і викликати колосальне забруднення водойм. Цей факт напевно призведе до того, що Донбас стане місцем екологічної катастрофи, звідки місцеві жителі будуть змушені переселятися. Крім того, сьогодні ніхто не може спрогнозувати, яким чином на колосальне забруднення відреагує фауна, що мешкає у водоймах, - зауважив еколог.

Як писав "Обозреватель", раніше стало відомо про те, що на території Донбасу випав сніг незвичайного кольору - з жовтим і помаранчевим відтінком.