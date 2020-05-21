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21 травня • оновлено в 17:06
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"Київстар" відновив роботу інтернету і розповів про компенсації абонентам

1.3т
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Компанія "Київстар" відновила роботу домашнього інтернету після його поломки вранці, 21 травня.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook. Зазначається, що причиною став збій у роботі обладнання.

"Станом на 14:00 послуга працює у звичному режимі. Рекомендуємо абонентам перезавантажити комп’ютери і роутери для подальшої коректної роботи. Користувачам "Домашнього Інтернету", які не змогли скористатись сервісом, буде автоматично надано компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 мая с утра у многих пользователей пропал домашний интернет от "Киевстар". Украинцы массово начали требовать у компании компенсацию.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна Київ
Теги
интернет Київстар
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