Керівництво УЗ не може вирішити, на що витратити гроші від підвищення тарифу

Залізничний монополіст "Укрзалізниця" наполягає на збільшенні тарифу на вантажоперевезення в 2019 році на 14,2%. У той же час керівники підприємства й самі не знають, куди підуть отримані в результаті підвищення кошти.

Так, гендиректор компанії Євген Кравцов публічно заявляє — гроші від індексації відправлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а також на інвестиції.

"Індексувати тарифи на вантажні перевезення на індекс цін виробників промислової продукції — це поширена практика. Ми хочемо, щоб всі розуміли тенденцію розриву між тарифами і зростанням цін на продукцію, одночасно виконуємо і будемо виконувати свої зобов'язання щодо інвестицій за рахунок індексації", — зазначив Кравцов.

Водночас фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев коментує ситуацію в іншому ключі. Він підкреслив, що отримані завдяки індексації гроші підуть на підвищення зарплат співробітникам. Мовляв, єдиний шанс збільшити зарплати — підняти тариф на вантажоперевезення і взяти на себе цей тягар великим компаніям.

Євген Кравцов та Андрій Рязанцев

"Джерелом для цього підвищення і подальшого фінансування його виплати мають стати індексація залізничного тарифу на вантажні перевезення в розмірі 14,2%, зближення класів вантажів та уніфікація тарифу на порожній пробіг вагона", — пише у Facebook Рязанцев. Правда, кому саме збільшать зарплати — так і не зрозуміло.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Вимоги УЗ підвищити тариф на 14,2% викликали нерозуміння у великого бізнесу. Такий необдуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП.

Державна регуляторна служба виступила посередником у цьому питанні. Глава ДРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі декілька днів прийти до компромісу.

Зі свого боку Американська торговельна палата також не підтримала новий тариф УЗ на вантажоперевезення.

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