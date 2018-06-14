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Керівник УЗ має брати особисту відповідальність за проколи в роботі – Дубневич

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Керівник "Укрзалізниці" (УЗ) Євген Кравцов амбітний менеджер, який поки що не зміг розкрити свій талант. В порушення законних норм керівництво підприємства довгий час знаходиться в статусі виконуючого обов'язки і не намагається показати реальні результати роботи.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив голова Комітету ВРУ з питань транспорту Ярослав Дубневич. "Ми не бачимо керівника УЗ, який би боровся за підприємство, а не піарився за його рахунок, який би ніс особисту відповідальність за всі помилки і проколи", - розповідає парламентарій.

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Ярослав Дубневич впевнений: чисті вигони і гарячі обіди, про які часто говорить чинне керівництво підприємства, губляться на тлі статистики показників діяльності УЗ.

"Тобто, говоримо про прибирання в вагонах - але мовчимо про те, що нові пасажирські вагони не закуповуємо? Наведу кілька цифр. Найгостріша проблема - забезпечення перевезень. Проблеми з перевезеннями виникли не вчора. Вони були і в минулому році, і в позаминулому . з року в рік ситуація тільки погіршувалася. І ця тенденція збереглася донині. Таким чином, починаючи з березня поточного року потреби економіки України в залізничних перевезеннях не забезпечуються в середньому на 8-10%. ПАТ "УЗ" втратило майже 20% високоприбуткових транзитних перевезень. Головна причина - постійне невиконання термінів доставки транзитних вантажів, що змушує їх власників направляти вантажопотоки в обхід України ", - розповідає Дубневич.

Крім того, не задовольняється повною мірою також і попит на пасажирські перевезення. Їх обсяги останнім часом скорочуються і наближаються до рівня 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду.

Читайте всі новини по темі "Скандал навколо "Укрзалізниці"" на сайті "Обозреватель".

Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Особа
Ярослав Дубневич
Місце
Україна
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