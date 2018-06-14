Керівник УЗ має брати особисту відповідальність за проколи в роботі – Дубневич

Керівник "Укрзалізниці" (УЗ) Євген Кравцов амбітний менеджер, який поки що не зміг розкрити свій талант. В порушення законних норм керівництво підприємства довгий час знаходиться в статусі виконуючого обов'язки і не намагається показати реальні результати роботи.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив голова Комітету ВРУ з питань транспорту Ярослав Дубневич. "Ми не бачимо керівника УЗ, який би боровся за підприємство, а не піарився за його рахунок, який би ніс особисту відповідальність за всі помилки і проколи", - розповідає парламентарій.

Ярослав Дубневич впевнений: чисті вигони і гарячі обіди, про які часто говорить чинне керівництво підприємства, губляться на тлі статистики показників діяльності УЗ.

"Тобто, говоримо про прибирання в вагонах - але мовчимо про те, що нові пасажирські вагони не закуповуємо? Наведу кілька цифр. Найгостріша проблема - забезпечення перевезень. Проблеми з перевезеннями виникли не вчора. Вони були і в минулому році, і в позаминулому . з року в рік ситуація тільки погіршувалася. І ця тенденція збереглася донині. Таким чином, починаючи з березня поточного року потреби економіки України в залізничних перевезеннях не забезпечуються в середньому на 8-10%. ПАТ "УЗ" втратило майже 20% високоприбуткових транзитних перевезень. Головна причина - постійне невиконання термінів доставки транзитних вантажів, що змушує їх власників направляти вантажопотоки в обхід України ", - розповідає Дубневич.

Крім того, не задовольняється повною мірою також і попит на пасажирські перевезення. Їх обсяги останнім часом скорочуються і наближаються до рівня 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду.