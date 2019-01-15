Кардинальна реформа ДФС: у Кабміні ухвалили остаточне рішення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову про реорганізацію ДФС шляхом поділу на Державну податкову та Державну митну служби.

Документ офіційно оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України. Відповідна постанова "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" була ухвалена урядом раніше.

Вона передбачає реорганізацію Державної фіскальної служби України шляхом поділу на два напрямки як окремі центральні органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів буде спрямовувати та координувати діяльність цих служб через Міністра фінансів України. Крім того, обидві Служби є правонаступниками прав і обов'язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності.

"Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить основу для демілітаризації податкових органів, покращить якість послуг, що надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових і митних органів", — зазначив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

ДФС usba.com.ua

Згідно з постановою, Мінфін за 2 місяці розробить проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади та у тримісячний термін внесе проекти необхідних змін до законодавства, а також узгодить власні нормативно-правові акти з цією постановою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

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