Карантин в Україні: "Укрпошта" розкрила графік роботи

"Укрпошта" продовжує приймати і відправляти посилки всередині України і за її межі, не дивлячись на оголошений урядом карантин через спалах коронавірусу.

Про це розповіли у прес-службі підприємства.

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Відзначається, що компанія і надалі буде доставляти пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом. Вони також зможуть здійснювати комунальні платежі будинку, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не наражатися на ризик і не йти до магазину, або в місця значного скупчення людей.

Підприємство продовжить приймати і відправляти посилки в Україну і за її межі. Керівництво "Укрпошти" попереджає, що на час введення карантину в навчальних закладах, можливий недолік персоналу в певних відділеннях і ділянках. Однак, підприємство буде робити все можливе, щоб такі випадки були винятком і мінімізувати можливі незручності для наших клієнтів.

У разі поширення інфекції підприємство володіє запасом респіраторів і більше 100 000 масок. Найближчим часом поштові відділення, сортувальні центри та офісні об'єкти будуть забезпечені більш ніж 11 000 дезінфекторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину в Україні через пандемію коронавируса, який введений з 12 березня по 3 квітня, українці можуть взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною.

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