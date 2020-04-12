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12 квітня • оновлено в 16:23
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Карантин в Україні: Кабмін планує компенсувати зарплати тимчасово безробітним

1.7т
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Кабінет Міністрів планує компенсувати виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, уряд буде збільшувати допомоги по безробіттю і вже збільшив мінімальні виплати.

"Допомога у зв'язку з "тимчасовим безробіттям, якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які знаходяться вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми говоримо: "Не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які не повністю зайняті, які повернуться", – зазначив Петрашко.

Зарплата

Зарплата

delo.ua

Міністр також додав, що ця програма буде реалізована в разі позитивного голосування за поправки до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України має намір вже в травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.

В Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше в порівнянні з 2019 роком.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Особа
Ігор Петрашко
Місце
Україна
Теги
карантин зарплата
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ua zahid
ua zahid
харош пи@деть уже з@ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
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ua zahid
ua zahid
ха ха кто вам компенсирует ,,те иуды что за копейку давлятся..ага над1йтесь
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Економіка

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