"В обіймах злиднів": аналітик розповів про наслідки карантину в Росії

Карантин у РФ штовхнув у злидні мільйони росіян, які залишилися без засобів існування і підтримки з боку держави.

Про це написав професор Інституту досліджень миру (Осло) Павло Баєв у своєму блозі на NV.ua

"Ефективність карантинних заходів у РФ залишається відкритим питанням, але вони вже штовхнули мільйони росіян, які не мають заощаджень, і які живуть від зарплати до зарплати, в обійми злиднів, через відсутність прямої державної підтримки. До офіційного підрахунку масштабів кризи щодня вносяться поправки, за останніми даними, ВВП має скоротитися у 2020 році на 4-6%. Це оптимістично порівняно з прогнозами консервативних експертів, які очікують зниження ВВП на 8-12%", – наголосив Баєв.

За його словами, накопичені фінансові резерви головним чином призначалися для покриття дефіциту федерального бюджету, тому надії на те, що уряд здатний компенсувати доходи росіян, які швидко скорочуються, не були виправдані, а банки вже повідомляють про масове зняття коштів із особових рахунків. "Те, як швидко накопичене буде витрачено, мало цікавить мільйони працівників малого бізнесу, вимушених порушувати правила карантину, введеного без оголошення про надзвичайну ситуацію", – додав експерт.

Він також наголосив, що економічний шок посилений розумінням того, що колапс світових цін на нафту – це зовсім не короткострокова нестабільність, а нова реальність, здатна підірвати фундамент російської економіки на довгі роки.

"Втративши образ "енергетичної наддержави", РФ залишається підтримувати ілюзію величі на світовій арені за допомогою показної військової могутності", – зазначив аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна гвардія Росії підняла у небо вертольоти і безпілотники, щоб посилити контроль за дотриманням карантину. Таке кардинальне рішення пов'язане з тим, що 3 травня в Росії зафіксовано рекорд за кількістю заражень коронавірусом.

Російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що Росію в середині травня охопить реальна епідемія коронавірусу. Саме тоді буде фіксуватися максимальна кількість захворілих.

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