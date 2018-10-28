МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Кабміну відмовили в підвищенні цін на газ для українців: що це значить

16.9тЧитати матеріал російською

Державна регуляторна служба не погодила проект постанови Кабінету міністрів про поетапне підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада.

Відповідний документ опублікований на сайті служби від 26 жовтня. Згідно з ним, даний проект (тільки в іншій редакції) вже розглядався, і був узгоджений 10 серпня.

Однак після повторного розгляду з'ясувалося, що запропонований проект відрізняється від того, який був отриманий службою 18 жовтня і незабаром прийнятий Кабміном.

"У представлених на узгодження документах відсутній аналіз регуляторного впливу, який буде надавати регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики", - сказано в повідомленні.

Новини
''Саботаж'': ''Нафтогаз'' попередив про загрозу відключення 120 міст і сіл від газу

У службі підкреслили, що нова редакція документа не відповідає досягнутим домовленостям між учасниками ринку природного газу. Більш того, було виявлено невідповідність окремих норм проекту чинному законодавству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення повинна скласти 8550 грн за 1 тис куб м. Але вже з 1 січня 2020-го може досягти 12314 гривень.

Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) називалося тільки першим кроком на шляху до ринкових цін. Раніше OBOZREVATEL розповідав про деталі поетапного зростання цін на газ в Україні.

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ціна на газринок газу
Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
6
5
Смішно
13
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы решили пойти против своих хозяев? Чудят бывшие братья нам на потеху.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Повышение цен на газ для населения на 23,5%, которое 19 октября одобрил Кабмин, - не последнее. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с позицией МВФ, пишет "Экономическая правда". В частности, речь идет о том, что, согласно принципиальной позиции МВФ, цена на газ для населения на Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров. "Рыночная цена" рассчитывается на базе импортного паритета — средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию. Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года. Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что тарифы на газ для населения повышаться не будут. Однако еще до этого, весной 2017 года, он выступал с аналогичным обещанием, что не помешало Кабмину под его председательством принять решение о повышении цен на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Источник: Strana.UA
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Успокаивают,рагулей-свыноебов. Шо бы 1 ноября не было мучительно больно свидомым дупам
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
Dmitryk Aleksandr, як ви вже надоїли "с своими в
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги