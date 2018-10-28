Кабміну відмовили в підвищенні цін на газ для українців: що це значить

Державна регуляторна служба не погодила проект постанови Кабінету міністрів про поетапне підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада.

Відповідний документ опублікований на сайті служби від 26 жовтня. Згідно з ним, даний проект (тільки в іншій редакції) вже розглядався, і був узгоджений 10 серпня.

Однак після повторного розгляду з'ясувалося, що запропонований проект відрізняється від того, який був отриманий службою 18 жовтня і незабаром прийнятий Кабміном.

"У представлених на узгодження документах відсутній аналіз регуляторного впливу, який буде надавати регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики", - сказано в повідомленні.

У службі підкреслили, що нова редакція документа не відповідає досягнутим домовленостям між учасниками ринку природного газу. Більш того, було виявлено невідповідність окремих норм проекту чинному законодавству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення повинна скласти 8550 грн за 1 тис куб м. Але вже з 1 січня 2020-го може досягти 12314 гривень.

Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) називалося тільки першим кроком на шляху до ринкових цін. Раніше OBOZREVATEL розповідав про деталі поетапного зростання цін на газ в Україні.