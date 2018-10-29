Кабміну відмовили у підвищенні тарифу на газ: з'явився новий графік подорожчання

В Україні в наступному році газ подорожчає до 9,8 грн, а у 2020-му — до більше 12 грн за кубометр. Відповідну постанову вже затвердив уряд. За кілька днів українці платитимуть за кожен куб 8,55 замість 6,9 грн. Крім того, Міністерство фінансів зможе отримувати інформацію про споживачів, а "ринкову ціну" зафіксували на рівні тарифу "Нафтогазу" для промисловості.

З відповідними нововведеннями не погодилися в Регуляторній службі. Там, вказавши на порушення з боку Кабміну, відмовилися погоджувати документ.

OBOZREVATEL з'ясував, як в Україні дорожчатиме блакитне паливо і до чого може призвести рішення Регуляторної служби.

Як дорожчатиме газ в Україні

За наступний рік вартість газу для українців може підскочити вдвічі, про це йдеться в уже затвердженій постанові Кабміну. Так, якщо у жовтні 2018-го один куб коштував 6,9 грн, то у січні 2020-го за таку саму кількість блакитного палива доведеться заплатити вже близько 14 грн.

Як зростуть ціни:

З 1 листопада 2018-го — з 6,9 до 8,55 грн за куб

З травня 2019-го — з 8,55 до 9,8 грн за куб

Згідно з документом, в Україні фактично відмовилися від імпортного паритету при формуванні тарифу на газ, тепер ціни відштовхуватимуться від внутрішнього ринку. Поступово вартість блакитного палива для населення і промислових споживачів зрівняють. Наразі промисловість, згідно з тарифом "Нафтогазу", платить за куб газу близько 14,5 грн, а населення — 6,9 грн (з 1 листопада — 8,5 грн).

Нова формула: тариф на газ для промисловості помножити на коефіцієнт дисконту. "Знижка" з листопада цього року і до травня наступного складе близько 31%. Так, вартість газу для промисловості помножать на коефіцієнт 0,6943. Отримана сума — новий тариф на газ. І з першого листопада вона складе 8,55 грн за куб.

З 1 травня 2019 року українці платитимуть за блакитне паливо вже 80% від його вартості на ринку для промисловості. У своїй постанові Кабінет міністрів враховував, що ринкова ціна в Україні — 12,3 грн за куб. Відповідно, вже у кінці опалювального сезону за кожен кубометр доведеться платити 9,8 грн.

Але і на цьому подорожчання не закінчиться. У 2020-му, згідно з рішенням уряду, НАК повинен продавати блакитне паливо населенню за ціною, яка в середньому не вища за тариф для промисловості. А це означає практично повну лібералізацію ринку.

"З 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз-Україна" продає/постачає природний газ за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище за середню арифметичну ціни газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови оплати до періоду поставки газу", — йдеться у постанові.

Документ прийняли з порушеннями

Кабінет міністрів зобов'язаний був перед прийняттям постанови опублікувати її на офіційному сайті, розглянути пропозиції всіх зацікавлених сторін, а потім узгодити з Державною регуляторною службою і надати обґрунтування до проекту. Однак документ з'явився майже через тиждень після прийняття. А Регуляторна служба, як заявили у відомстві, взагалі не ознайомилася з документом.

Вже після прийняття чиновники уважно вивчили документ і вирішили відхилити постанову. А це, згідно зі ст. 21 закону "Про регуляторну політику", означає, що постанова не може бути прийнятою.

Юрист Олександр Плахотник зазначає: уряд має право звернутися до регуляторної служби та ініціювати створення погоджувальної групи. Там проведуть консультації та усунуть суперечності.

"Взагалі за процедурою в першу чергу мали провести аналіз регуляторного впливу. Як заявили у Державній регуляторної службі, такий аналіз відсутній. Але документ уже прийняли, сподіватися, що тарифи тепер не переглянуть, не варто", — зазначає юрист.

Головні претензії Регуляторної служби — "Нафтогаз" в окремих випадках виступає "зайвим" посередником. Наприклад, дочірня компанія НАКу "Укргазвидобування" успішно продає блакитне паливо, проте в постанові зазначено, що блакитне паливо, яке вона видобуває, має продавати "Нафтогаз". Крім того, оператори повинні будуть збирати інформацію на всіх споживачів і передавати її Мінфіну. А це, на думку Служби, суперечить закону про "Захист персональних даних". У зв'язку із зазначеними порушеннями Регуляторна служба відхилила вже затверджену постанову Кабміну.

Однак, як розповіли OBOZREVATEL у "Нафтогазі", продавати блакитне паливо і укладати договори з постачальниками будуть за тим тарифом і тими правилам, які прийняв Кабмін. З огляду на те, що дія чинної постанови №187 завершується 1 листопада, якщо новий проект не почне діяти вчасно, блакитне паливо для українців може подорожчати не до 8,55 грн, а відразу до 14,5 грн (стільки на даний момент платить промисловість).