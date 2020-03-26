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26 березня • оновлено в 10:25
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В Україні скасували заборону на проїзд 10 пасажирів у транспорті

4.6т
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Кабінет міністрів України зняв обмеження в 10 пасажирів, які одночасно можуть перебувати в салоні громадського транспорту.

Таке рішення було ухвалено на засіданні в середу, 25 березня. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко у Facebook, який опублікував проєкт постанови.

"Суттєво покращили проїзд у громадському транспорті. Замість норми в 10 людей може бути заповнено 50% місць для сидіння", – повідомив Дорошенко.

Зазначимо, що документ поки офіційно не опубліковано.

Обмеження в транспорті

Обмеження в транспорті

РБК-Україна

Нова постанова вносить зміни в рішення КМУ від 11 березня. Тепер одночасно в трамваях, тролейбусах, автобусах і маршрутках можуть бути зайняті 50% пасажирських місць, за умови, що люди використовують засоби індивідуального захисту (маски, респіратори).

Нова постанова КМУ про транспорт

Нова постанова КМУ про транспорт

Facebook / Олексій Дорошенко

Нова постанова КМУ про транспорт

Нова постанова КМУ про транспорт

Facebook / Олексій Дорошенко

Нова постанова КМУ про транспорт

Нова постанова КМУ про транспорт

Facebook / Олексій Дорошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.

В "Укрзалізниці" у зв'язку з продовженням карантину нагадали, що повернуть гроші за всі квитки на потяги, рейси яких були скасовані після 18 березня.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Транспорт у Києві Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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