В Україні скасували заборону на проїзд 10 пасажирів у транспорті

Кабінет міністрів України зняв обмеження в 10 пасажирів, які одночасно можуть перебувати в салоні громадського транспорту.
Таке рішення було ухвалено на засіданні в середу, 25 березня. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко у Facebook, який опублікував проєкт постанови.
"Суттєво покращили проїзд у громадському транспорті. Замість норми в 10 людей може бути заповнено 50% місць для сидіння", – повідомив Дорошенко.
Зазначимо, що документ поки офіційно не опубліковано.
Обмеження в транспорті
РБК-Україна
Нова постанова вносить зміни в рішення КМУ від 11 березня. Тепер одночасно в трамваях, тролейбусах, автобусах і маршрутках можуть бути зайняті 50% пасажирських місць, за умови, що люди використовують засоби індивідуального захисту (маски, респіратори).
Нова постанова КМУ про транспорт
Facebook / Олексій Дорошенко
Нова постанова КМУ про транспорт
Facebook / Олексій Дорошенко
Нова постанова КМУ про транспорт
Facebook / Олексій Дорошенко
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні ще на 30 днів – до 24 квітня.
В "Укрзалізниці" у зв'язку з продовженням карантину нагадали, що повернуть гроші за всі квитки на потяги, рейси яких були скасовані після 18 березня.
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