Українцям по-новому будуть оплачувати відпустку: що вирішив Кабмін

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої зарплати, яка застосовується під час оплати відпустки чи компенсації за невикористані дні відпочинку. Віднині дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних-осіб підприємців.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 9 грудня. Трансляція якого велась на YouTube-каналі.

Чому порядок обрахування середньої заробітної плати зачепить кожного? Тому що саме цю постанову використовують під час обрахунків суми оплати працівнику відпустки або компенсації за невикористану відпустку.

Що змінилося:

— дія постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОПів – раніше поширювалося лише на працівників підприємств та організацій;

— пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувалася лише щорічна оплачувана відпустка;

— усувається низка дискримінаційних підходів;

— спрощується підхід при підвищенні посадових окладів – скасовується механізм коригування виплат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Про це сказано в проєкті бюджету на наступний рік, який уряд передав до Верховної Ради для ухвалення у другому читанні. Заплановане підвищення до 6000 грн відбудеться 1 січня 2021 року, як і обіцяли в уряді раніше.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово називав саме 1 липня датою другого етапу підвищення мінімалки, однак після консультацій з МВФ в новому проєкті держбюджету зарплату збільшать в самому кінці наступного року.

До розміру мінімальної зарплати також прив'язані оклади бюджетників та податки для бізнесу.