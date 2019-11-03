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3 листопада • оновлено в 22:16
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Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2020: що відомо

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Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2020 рік.

Про це стало відомо за підсумками засідання увечері в неділю, 3 листопада, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Тепер проект бюджету буде направлено на друге читання до Верховної Ради.

Гончаренко зазначив, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і міністра культури молоді та спорту Володимира Бородянського не було на засіданні уряду.

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні. При цьому мінімальну пенсію в Україні на наступний рік планують встановити на рівні 1769 грн.

Депутати Верховної Ради заклали в державний бюджет України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.

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Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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