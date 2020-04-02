Головна Новини
3 квітня • оновлено в 00:03
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Кабмін заборонив експорт гречки

815
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України ввів тимчасову заборону на експорт гречки, який діятиме до 1 липня.

Постанова "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" була ухвалена 2 квітня на позачерговому засіданні уряду, повідомляється на сторінці Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у Facebook.

Вистачить тепер усім: Кабмін заборонив продавати гречку за кордон

"Постановою вводиться тимчасово – до 1 липня 2020 року режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", – зазначили у відомстві.

У міністерстві пояснили, що заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, який необхідний для захисту внутрішнього ринку.

Також українські аграрні підприємства закликали збільшити посівні площі під гречкою.

Зазначимо, що гречка стала одним із найбільш ходових товарів від початку введення карантину в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший тиждень квітня ціни на гречку, лимон, часник і хлібобулочні вироби виростуть. При цьому інші продукти повинні подешевшати.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кому нужна греча в Европе или на других континентах? Она есть в украинской, белоруссой и российской кухне, возможно немного в восточной Европе и среди наших эмигрантов в дальнем забугорье.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги