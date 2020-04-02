Вистачить тепер усім: Кабмін заборонив продавати гречку за кордон

Кабінет міністрів України ввів тимчасову заборону на експорт гречки, який діятиме до 1 липня.

Постанова "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" була ухвалена 2 квітня на позачерговому засіданні уряду, повідомляється на сторінці Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у Facebook.

"Постановою вводиться тимчасово – до 1 липня 2020 року режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", – зазначили у відомстві.

У міністерстві пояснили, що заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, який необхідний для захисту внутрішнього ринку.

Також українські аграрні підприємства закликали збільшити посівні площі під гречкою.

Зазначимо, що гречка стала одним із найбільш ходових товарів від початку введення карантину в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший тиждень квітня ціни на гречку, лимон, часник і хлібобулочні вироби виростуть. При цьому інші продукти повинні подешевшати.

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