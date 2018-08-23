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Кабмін заборонив боржникам продавати свої авто

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В Україні заборонили перереєстрацію і зняття з обліку транспортного засобу в разі наявності відомостей про його власника в Єдиному реєстрі боржників.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів, внісши зміни в порядок державної реєстрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ передбачає, що в ході перереєстрації та зняття ТЗ з обліку співробітники сервісного центру МВС перевірятимуть відомості про його власника в реєстрі боржників і робити відповідну позначку на заяві власника авто.

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Єдиний реєстр боржників є складовою частиною автоматизованої системи виконавчого провадження. Його основна мета - запобігання відчуження майна боржником, внесеним до реєстру.

До реєстру вноситься інформація про осіб, що мають заборгованість по сплаті періодичних платежів більше трьох місяців, в тому числі й аліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент прийняв кардинальне рішення щодо автомобілів на єврономерах в Україні.

Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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